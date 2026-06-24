El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños: “Te amo infinito”

Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje a su marido, el astro argentino Lionel Messi, que este miércoles festeja su cumpleaños número 39 en medio de su sexta participación en un Mundial.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, fue el mensaje con el que Antonela saludó a Messi, junto a varias imágenes.

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Messi, por su parte, le agradeció y bromeó por las fotos de cuando eran más jóvenes: “Qué chiquitos éramos”.

Este cumpleaños encuentra a Messi en plena disputa del Mundial 2026, donde tuvo un comienzo impresionante, ya que se destacó con cinco goles en dos presentaciones (hat-trick a Argelia y doblete a Austria).