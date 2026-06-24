Anuncio histórico: el COI otorgará becas de 10 mil dólares a todos los deportistas olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Por primera vez en la historia, todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos podrán solicitar una nueva beca de 10 000 dólares, anunció hoy el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, Pau Gasol.

La novedad fue presentada por el español, tres veces medallista olímpico y campeón Mundial de básquetbol, durante la 146.ª Sesión del COI en Lausana, Suiza.

Se trata de una de las primeras acciones emprendidas como parte del marco estratégico "Fit for the future", para encontrar formas nuevas y complementarias de brindar apoyo a los atletas en sus proyectos deportivos a largo plazo o en su transición profesional.

La medida fue tomada de diferentes maneras a lo largo y ancho del planeta: mientras algunos celebran la iniciativa, otros la critican señalando que se trata del fin del amateurismo y que disfrazada de beca, los atletas olímpicos recibirán un pago o premio.

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Se prevé que alrededor de 14 000 atletas, por Olimpiada, sean elegibles y que si alguno decide no solicitar esta beca, su asignación permanecerá en el fondo para beneficiar a futuros atletas olímpicos. Asimismo, se encargaron de aclarar que la misma no disminuirá ni menoscabará el apoyo que el COI ya brinda a los CON, las Federaciones Deportivas Internacionales (FI), los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos (COGO) ni a la Solidaridad Olímpica.

"Esta beca estará disponible para todos los atletas olímpicos. No solo para los medallistas. No solo para los atletas de ciertos países. Para todos los atletas olímpicos. Porque, si bien la trayectoria de cada atleta es diferente, todos los atletas olímpicos han hecho sacrificios para llegar a los Juegos Olímpicos. Años de dedicación. Años de arduo trabajo. Años de creer en un sueño. Esto no es un premio en metálico. Se trata de reconocer la trayectoria y el compromiso que se requiere para convertirse en un atleta olímpico. Y se trata de reconocer que cada atleta olímpico forma parte de nuestra comunidad olímpica, y de honrar a quienes nos precedieron y allanaron el camino, para que las generaciones actuales y futuras de atletas olímpicos puedan beneficiarse”, detalló el catalán.

Por su parte, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, manifestó que "ha sido un tema de conversación durante muchos años, y me enorgullece enormemente que ahora podamos hacer esto”.

Podrán optar a la beca los siguientes atletas olímpicos:

-Todos los atletas que hayan participado en los Juegos Olímpicos con acreditación Aa, a partir de Milán-Cortina 2026, la última edición de invierno.

-La beca es exclusivamente para atletas olímpicos: los participantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud no podrán optar a ella.

-Todos los atletas olímpicos podrán optar a ella, siempre que no hayan cometido ninguna infracción de las normas antidopaje ni hayan infringido el Código Ético del COI, las Condiciones de Participación o la Carta Olímpica.

El COI trabajará ahora en el mecanismo de solicitud y entrega de la beca con el objetivo de abrir el proceso de solicitud para Milán-Cortina 2026 a finales de este año, y los primeros pagos se realizarán en 2027.