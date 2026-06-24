El “Pato” Linares, lejos de los méritos y sincero como siempre: “Nunca hice un gol tan feo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

A los 43 años y con un cuarto de siglo ligado al fútbol, Walter Linares comprende perfectamente que la pelota ya no marca su ritmo de vida y que el padre y el hombre de familia van dejando de lado al jugador.

Lo conozco desde que empezó a corretear detrás de ese esférico casi ovalado y muy gastado en las polvorientas canchitas de Villa Nocito, se cómo piensa y que todavía le dan los pies y la cabeza para seguir derrochando talento en la Liga del Sur. El “Pato” es el mismo de siempre, pero más sensible…

“Logramos el primer objetivo del año y se lo dedicamos a Genaro, el hijo de Mauro (Brunelli, el DT), que está internado por un problema de salud. Ojalá salga pronto y vaya al club a festejar con nosotros”, declaró el 10 de Huracán, el autor del gol en el 1-1 frente a San Francisco, ayer en el El Fortín tricolor.

“Pese al mal momento, Mauro (en la foto de abajo ´jugando a los globitos´ con el chicle) vino a dirigir, y eso confirma una vez más el compromiso que tiene con el grupo. Le dimos esta alegría, aunque él ya sabe que cada uno de nosotros está a disposición para lo que necesite, tanto de él como de su familia”, fue el emotivo mensaje del volante surgido en La Armonía en la puerta de un vestuario empapado de sudor y felicidad. ¿Humedad o agua bendita?

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Vayamos al gol, que no fue de rebote, porque el “Pato” no fue a buscar el balón, al contrario, la redonda le pegó a él tras un remate defectuoso de Agustín Seisdedos.

“Nunca hice un gol tan feo”, reconoció el “dibujante” de este “Globo” que va por todo.

“Fue un partido feo, no jugamos bien, erramos dos penales y lo empatamos de casualidad. Lo que más rescatamos es que conseguimos el punto que nos permitió quedarnos con el N° 1 de la fase regular y con la ventaja deportiva para los cruces de playoffs”, se sinceró antes de referirse a la polémica acción que ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, un agarrón del arquero “Santo” Valentino Torres cuando el “Pato” iba a definir. Penal clarísimo ignorado por el árbitro Mariano Perretti.

“Sentí un golpe en la cara y un empujón hacia atrás. Valentino me pidió perdón enseguida, me dijo que había sido sin querer. Me pegó en la nariz y todavía me duele”, indicó.

--Si te daban el penal, ¿lo ibas a patear vos, porque ya habían errado Cerato y Navarro?

--No sé, capaz lo pedía. Ya habían fallado dos, ¿quién iba a decir algo si malográbamos un tercero?, je.

--Merecido el primer lugar en el torneo, perdieron en la primera fecha y después nunca más.

--Fuimos los más regulares, de eso no hay dudas. En los últimos dos partidos (0-0 con Liniers y 1-1 con San Francisco) estuvimos lejos de nuestras pretensiones, aunque los rivales juegan, nos estudian y nos tapan a nuestros jugadores más desequilibrantes.

--Recién pasó un compañero tuyo y me recriminó: “¿Le vas a hacer una nota al “Abuelo”?, si no jugó a nada”.

--Siempre digo lo mismo, que espere el vuelto, en el vestuario sucede lo mismo que en el fútbol, siempre hay revancha. Solo hay que saber esperar.

“Me cargan por la edad, que no me olvide el bastón al momento de entrar a la cancha y muchas giladas más, pero la realidad es otra: el viejito sigue corriendo y los pibes que boquean piden el cambio porque se acalambran. El grupo humano es espectacular, no existen las diferencias, nos reímos juntos y sabemos que hay que estar en las buenas y en las malas”.

--Eso es obvio.

--El 1 se lo merece cada uno de ellos, al igual que los que apoyan, los colaboradores y los dirigentes, que nos vienen acompañando desde la pretemporada con un proyecto deportivo de altas pretensiones y no nos hacen faltar nada.

--Ahora están obligados a ir por el título.

--A eso le apuntamos desde el armado mismo del plantel, sobre todo por la calidad de jugadores que se sumaron. Esto es fútbol y veces no sale lo que planificás, pero en el grupo todos tiran para el mismo lado, los que juegan y los que no.

--En este estadio suceden…

--(Interrumpiendo) Sí, placeres inolvidables. Acá viví momentos muy felices como futbolista, el ascenso con La armonía en 2003 y el campeonato con Huracán el año pasado.

Que esa no haya sido la última vuelta, “Pato” querido…