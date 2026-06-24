Senior liguista: Bella Vista le arrebató el 1 a Sporting y se vienen los cruces
El Gallego superó al rojinegro 3 a 0. También hubo victorias de San Francisco, Pacífico de Cabildo, Comercial y Sansinena.
Bella Vista se quedó con el 1 tras jugarse la 9ª fecha --y última de la fase regular-- del "Torneo Cristian Bérgamo" en el fútbol Senior de la Liga del Sur.
El Gallego superó a Sporting como visitante 3 a 0 y terminó arriba de todos. Ambos pasaron directamente a semis.
Además, San Francisco, Pacífico de Cabildo, Comercial y Sansinena cantaron victoria.
Los resultados
Los cruces