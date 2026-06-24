Senior liguista: Bella Vista le arrebató el 1 a Sporting y se vienen los cruces

San Francisco llega afilado a los cruces tras vencer a Pacífico BB. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Bella Vista se quedó con el 1 tras jugarse la 9ª fecha --y última de la fase regular-- del "Torneo Cristian Bérgamo" en el fútbol Senior de la Liga del Sur.

El Gallego superó a Sporting como visitante 3 a 0 y terminó arriba de todos. Ambos pasaron directamente a semis.

Además, San Francisco, Pacífico de Cabildo, Comercial y Sansinena cantaron victoria.

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Los cruces