Quién es el árbitro que dirigirá el próximo partido de Argentina-Jordania

El rumano Istvan Kovacs (40 años) fue designado como árbitro principal para el partido de Argentina-Jordania, que se disputará el viernes, desde las 23.

Kovacs pitó en el triunfo de Japón ante Túnez 4-0, y la particularidad que vistió una indumentaria especial por tratarse del partido número 1.000 en las Copas del Mundo.

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El rumano, destacado en Europa, fue el encargado de dirigir la final de la UEFA Champions League 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter de Milán, disputada en Múnich.

Aquella noche tuvo una actuación sólida, con control del ritmo del juego y sin incidencias polémicas determinantes en un partido que se resolvió con amplia superioridad del equipo francés.

Estará acompañado por Mihai Marica y Ferencez Tunyogi, también de Rumania.

El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.

El partido se disputará el próximo sábado desde las 23 de Argentina en el estadio AT&T de Dallas, mismo estadio en el que la Selección logró su clasificación a los 16avos. de final después de ganarle a Austria (2-0) en la segunda jornada.