Tres personas continúan graves tras ser atropelladas por un colectivo en Mar del Plata

El siniestro ocurrió el lunes en la zona costera cercana al Skate Park

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer un nuevo parte médico de los heridos tras el atropello fatal de un colectivo en Mar del Plata en el que confirma que tres pacientes continúan internados en grave estado, mientras que otros tres evolucionan de manera favorable.

El siniestro, donde una joven de 18 años murió, ocurrió en la tarde del lunes en la zona costera cercana al denominado Skate Park cuando una unidad de la línea 532 habría sufrido un desperfecto mecánico.

De los asistidos en el lugar, seis requirieron sus traslados al Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende" y este miércoles se conoció una actualización de los partes médicos.

"Los dos pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva, el joven de 19 años y la mujer de 42 años continúan en grave estado con pronóstico reservado, al igual que la paciente de 56 años, internada en el Shock Room", destaca el escrito.

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Respecto al paciente menor de edad, de 15 años, "sigue evolucionando favorablemente y se encuentra en seguimiento con Salud Mental".

Por último, las pacientes femeninas, de 47 y 56 años respectivamente, "continúan su evolución favorablemente y en proceso de recuperación de sus fracturas".

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires seguirá informando oficialmente las novedades vinculadas a este hecho, desde el área de comunicación del hospital, con un próximo parte hoy a las 17.

Este martes declaró Mariano Miralles, el conductor de 30 años que atropelló a varias personas, y frente al fiscal Germán Vera Tapia sostuvo: "Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada".

Miralles explicó que realizaba el recorrido habitual cuando se produjo el presunto desperfecto mecánico en la zona del Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y San Martín. La versión del chofer coincide, por el momento, con los testimonios brindados por tres pasajeras que viajaban en el colectivo al momento del accidente.

Tras la audiencia, el conductor recuperó la libertad, aunque sigue imputado en la causa. (NA)