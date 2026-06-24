Hombre golpeado en un patio: allanaron al dueño de la casa

La Justicia ordenó un allanamiento y la Policía secuestró elementos probatorios en la casa de Cristian David Sanabria (47), quien el lunes a la madrugada había denunciado al 911 la presencia de un joven malherido y perdido en el patio de su casa.

Si bien se trata del hombe que dio aviso de la situación, luego de la reconstrucción de los investigadores se pudo establecer que, en principio, sería quien efectivamente lo agredió, luego de toparse con él en el patio de su vivienda.

El Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido de la fiscal Marina Lara, ordenó la medida y en la vivienda, ubicada en Colorado del Monte al 800, secuestraron dos trozos de un hierro y prendas de vestir con manchas que serían de sangre.

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Por el momento no se dispuso ninguna medida restrictiva respecto de Sanabria -se trata de determinar la mecánica del hecho-, aunque podría ser acusado de intento de homicidio.

Franco Orlando Hermosilla (24), el joven golpeado, permanece internado en la terapia intensiva del hospital Municipal con pronóstico reservado a partir de un traumatismo de cráneo, heridas punzocortante en la cabeza y fractura de tabique nasal.

"De los testimonios que se reunieron, de vecinos del sector, este muchacho (por Hermosilla) caminó por la calle Bravard, en forma descendente y dobló en Colorado del Monte. Hasta ese momento los vecinos no lo ven golpeado", comentó un investigador.