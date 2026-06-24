Asumieron Fernando Roig y las nuevas autoridades del comité radical en Bahía Blanca

Encabezadas por el flamante presidente Fernando Roig, asumieron anoche las nuevas autoridades del comité local de la Unión Cívica Radical.

Ante unas 200 personas, Roig destacó la necesidad de unidad partidaria: “La interna que ganamos el 7 de junio terminó ese mismo día. A partir de ahora necesitamos de todos los sectores unidos para consolidar nuestro proyecto y tener candidato o candidata a intendente en la ciudad de Bahía Blanca”. La lista se completa con Noelia Pino como vicepresidenta y Elisa Quartucci como convencional.

Además, subrayó los ejes de su gestión: “Vamos a consolidar todo lo que planteamos antes de la interna, volviendo a levantar en la ciudad las banderas del radicalismo en defensa de la salud pública, la educación, la clase media y de quienes más lo necesitan. También impulsaremos un comité abierto y participativo los 365 días del año”.

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Entre los presentes estuvo el actual titular de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, quien cuestionó "la parálisis de gestión" del actual gobierno provincial: "Recién hoy y con una legislatura prácticamente paralizada, Kicillof envía una serie de proyectos vinculados a la salud".

Asimismo, hizo hincapié en el proceso de construcción política que el radicalismo viene desarrollando con el objetivo de consolidarse como alternativa de gobierno para los bonaerenses. En ese sentido, afirmó: “Vamos a trabajar para que el radicalismo sea opción en los 135 distritos de nuestra Provincia”. Y agregó: “Hoy en Bahía Blanca comenzamos a construir esa alternativa para los vecinos que no encuentran soluciones a sus problemas cotidianos”.

Durante la jornada, el senador nacional Maximiliano Abad envió un mensaje a través de un video: “Quiero felicitar a Fernando y a todos los plenaristas que hoy asumen el desafío de liderar el radicalismo de Bahía. Se abre una nueva etapa, que implica fortalecer el partido, construir un proyecto de poder y hacerse cargo del destino de Bahía Blanca. Cuenten conmigo para eso”.

Finalmente, Roig agradeció especialmente el acompañamiento del Grupo Bahía Blanca, Grupo Illia, Adelante Buenos Aires, la Juventud Radical y Franja Morada, así como la presencia de la senadora Nerina Neumann y de Emiliano Balbín en su acto de asunción.