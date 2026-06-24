La Libertad Avanza propone eliminar ciclovías de las calles de Bahía Blanca

El bloque de concejales de La Libertad Avanza elevó en las últimas horas un proyecto de ordenanza que pretende la "evaluación y revisión integral de la red municipal de ciclovías y bicisendas".

Entre los justificativos, los ediles señalaron que "han transcurrido más de diez años desde la sanción del régimen, lapso suficiente para realizar una evaluación objetiva respecto de su grado de ejecución, funcionamiento, utilización y resultados".

En aquella oportunidad, la ordenanza Nº18.433 estableció una red de ciclovías y bicisendas organizada en distintas etapas de ejecución, definiendo corredores estratégicos destinados a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

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Asimismo, desde LLA advirtieron que "toda política pública de movilidad urbana debe estar sujeta a mecanismos de evaluación permanente" y señalaron que "distintos sectores de la comunidad han planteado observaciones respecto de la funcionalidad de determinados corredores, la seguridad vial en algunos cruces e intersecciones, la afectación de espacios destinados al estacionamiento vehicular y la incidencia que determinadas configuraciones pueden generar sobre la dinámica del tránsito y la actividad comercial".

En el proyecto, indicaron también que "resulta necesario determinar si la infraestructura efectivamente construida responde a patrones reales de utilización por parte de los usuarios".

Finalmente, subrayaron que "una evaluación integral permitirá determinar fundadamente la conveniencia de mantener, ampliar, reconfigurar, relocalizar, reducir o eventualmente desafectar determinados tramos de la red vigente, en función de criterios técnicos, de seguridad vial, conectividad y uso efectivo".

En su artículo Nº2, la ordenanza propone que la evaluación será realizada por las áreas técnicas competentes del Departamento Ejecutivo, utilizando los recursos humanos, materiales y administrativos disponibles en la estructura municipal.