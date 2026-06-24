Un informe del comercio en Bahía advierte que hay "estancamiento con sesgo hacia el deterioro en el corto plazo"

Un relevamiento elaborado por el Observatorio Empresarial de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios (CCIS) de Bahía Blanca asegura que "la actividad comercial en la ciudad atraviesa una fase de estancamiento con un marcado sesgo hacia el deterioro en el corto plazo".

Se trata de un informe correspondiente a mayo, aunque plantea un escenario más general.

"El volumen de ventas presenta una variación positiva leve respecto a abril, pero este movimiento no compensaría la caída de meses previos. En el trayecto de fines del año pasado hasta mayo, se registraría un descenso significativo del volumen físico de ventas", indica el estudio.

La Corporación sostiene que "se constata una disminución en el ingreso de público a los locales y una caída en la intención de compra".

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Y remarca cuáles son los principales motivos: "El principal factor dinamizador negativo es la pérdida continua del poder adquisitivo de los salarios, agravada por una menor circulación de peatones en las áreas céntricas y la fuerte competencia del comercio electrónico y de productos importados a precios muy inferiores".

El informe de la gremial empresaria, asimismo, subraya que existe un contraste entre esta situación y los anuncios de grandes inversiones en la zona industrial.

"Convive una marcada discrepancia: en un marco de dificultades enfrentadas por la mayor parte de comercios, se han confirmado proyectos de inversión millonarios en el área industrial y portuaria de Bahía Blanca. Las empresas con posibilidades de integrarse a estas cadenas de valor como proveedores de bienes y servicios enfrentan un escenario con grandes desafíos y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, para una gran cantidad de empresas en situaciones críticas, domina la urgencia de supervivencia de corto plazo".

El lunes 8 de este mes cientos de comerciantes participaron de una reunión en el Teatro Don Bosco con diputados y senadores provinciales de la Sexta Sección para pedir gestiones antes los gobiernos nacional y provincial de alivio fiscal, sobre todo teniendo en cuenta las catástrofes naturales que sufrió Bahía en los últimos dos años y medio, en especial la inundación del 7 de marzo de 2025.

Mientras siguen a la espera de respuestas en ese sentido, el estudio difundido hoy se refiere al tema e insta a "sostener las gestiones ante los tres niveles del Estado (Municipal, Provincial y Nacional) para lograr esquemas de mayores plazos para la regularización de deudas impositivas y medidas específicas de alivio tributario para el comercio minorista".

En especial, el comercio local pide suspender embargos de las agencias recaudadoras nacional y provincial, es decir, ARCA y ARBA.

Respecto de las medidas que distintos propietarios analizan para mitigar la crisis, el estudio dice: "Entre las medidas de reacción esperables en este contexto surge la reducción de gastos fijos de estructura, ofrecer promociones y descuentos especiales, un mayor esfuerzo en campañas publicitarias, extrema cautela en el manejo de inventarios y crédito a clientes, alargamiento de plazos de pagos a proveedores y renegociación de contratos".

Finalmente, la CCIS expresa que se observa "cautela extrema en el manejo de inventarios y financiamiento a clientes. Ante la incertidumbre y las dificultades financieras, se tiende a postergar planes de recomposición de inventarios. Del mismo modo, la mayor parte de las empresas no considera apropiado dar financiamiento o crédito a clientes debido al elevado costo financiero en un entorno de debilidad de demanda y el incremento en las dificultades de cobro".