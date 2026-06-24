Desde julio, la línea 229 unirá Tornquist y Bahía Blanca con tres frecuencias diarias

Fue presentada esta semana la nueva línea provincial de transporte 229, que unirá Tornquist con Bahía Blanca (Sarmiento al 300).

El servicio comenzará a funcionar el 1 de julio, con varias frecuencias diarias y paradas intermedias —como el acceso a Tornquist, la rotonda de Bosque Alto, la Universidad Nacional del Sur y sectores cercanos a Tres Picos— que podrán ajustarse a medida que surja más demanda.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, el servicio fue presentado en una conferencia encabezada por la intendenta tornquistense Estefanía Bordoni junto a representantes de la empresa Vía 51.

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"Estamos muy contentos y agradecidos con la empresa por haber apostado a este proyecto y por el trabajo que viene realizando en la comarca. Es una iniciativa que responde a una necesidad concreta de nuestros vecinos y que se fue construyendo con mucho esfuerzo", señaló Bordoni.

Tras las palabras de la intendenta, representantes de Vía 51 brindaron detalles sobre el funcionamiento de la nueva línea.

Dante y Mariano Lange explicaron que el servicio contará inicialmente con tres frecuencias diarias de lunes a viernes y dos durante los fines de semana. También contaron que la empresa intentará coordinar su flamate servicio con otros destinos del distrito, como Sierra de la Ventana y Saldungaray.

"La línea se va construyendo junto con la gente. A medida que los pasajeros comienzan a utilizarla se identifican nuevas necesidades y posibilidades de mejorar recorridos o sumar paradas", señalaron.

Detalles del servicio

Lunes, miércoles y viernes - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist Centro serán a las 6:15, 7:45 y 14:00. El servicio de las 14:00 ingresará a Tres Picos a las 14:30.

Luego continuará por Rotonda Bosque Alto, con horarios de paso a las 7:10, 9:30 y 14:55; por Universidad Nacional del Sur, a las 7:20, 9:40 y 15:05; y finalizará en Bahía Blanca Centro a las 7:30, 9:50 y 15:15.

Lunes, miércoles y viernes - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Las salidas desde Bahía Blanca Centro serán a las 6:00, 12:30 y 19:30.

El recorrido pasará por Universidad Nacional del Sur a las 6:10, 12:40 y 19:40; por Rotonda Bosque Alto a las 6:20, 12:50 y 19:50; y por Tres Picos a las 6:50 en el primer servicio.

Las llegadas a Tornquist están previstas para las 7:20, 13:40 y 20:40.

Martes y jueves - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist serán a las 6:15, 7:45 y 14:00.

El servicio pasará por Acceso Tres Picos a las 6:40, 8:10 y 14:25; por Rotonda Bosque Alto a las 7:10, 9:30 y 14:55; por Universidad Nacional del Sur a las 7:20, 9:40 y 15:05; y llegará a Bahía Blanca Centro a las 7:30, 9:50 y 15:15.

La empresa aclaró que estos días el servicio será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Martes y jueves - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Las salidas desde Bahía Blanca serán a las 6:00, 12:30 y 19:30.

El recorrido continuará por Universidad Nacional del Sur a las 6:10, 12:40 y 19:40; Rotonda Bosque Alto a las 6:20, 12:50 y 19:50; Acceso Tres Picos a las 6:40, 13:10 y 20:10; y arribará a Tornquist Centro a las 7:05, 13:40 y 20:40.

También en este sentido se informó que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Sábados - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist serán a las 6:30, 8:30 y 14:00.

El recorrido pasará por Acceso Tres Picos a las 7:00, 9:00 y 14:30; por Rotonda Bosque Alto a las 7:40, 9:20 y 14:50; por Universidad Nacional del Sur a las 7:50, 9:30 y 15:00; y llegará a Bahía Blanca Centro a las 8:00, 9:40 y 15:10.

La empresa indicó que los sábados el servicio será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Sábados - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Desde Bahía Blanca Centro, las salidas serán a las 7:00, 12:30 y 20:00.

Las unidades pasarán por Universidad Nacional del Sur a las 7:10, 12:40 y 20:10; por Rotonda Bosque Alto a las 7:20, 12:50 y 20:20; por Acceso Tres Picos a las 7:40, 13:10 y 20:40; y llegarán a Tornquist Centro a las 8:05, 13:40 y 21:10.

También se aclaró que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Domingos y feriados - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Los domingos y feriados habrá dos salidas desde Tornquist Centro, a las 8:30 y 21:30.

El recorrido pasará por Acceso Tres Picos a las 9:00 y 22:00; por Rotonda Bosque Alto a las 9:20 y 22:20; por Universidad Nacional del Sur a las 9:30 y 22:30; y finalizará en Bahía Blanca Centro a las 9:40 y 22:40.

La empresa informó que estos servicios serán sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Domingos y feriados - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Desde Bahía Blanca Centro, las salidas serán a las 7:00 y 20:00.

El recorrido pasará por Universidad Nacional del Sur a las 7:10 y 20:10; por Rotonda Bosque Alto a las 7:20 y 20:20; por Acceso Tres Picos a las 7:40 y 20:40; y arribará a Tornquist Centro a las 8:05 y 21:10.

También en este caso se informó que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.