Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Desde julio, la línea 229 unirá Tornquist y Bahía Blanca con tres frecuencias diarias

El servicio fue presentado en una conferencia encabezada por la intendenta Estefanía Bordoni y representantes de la empresa Vía 51.

Fotos: Noticias Tornquist

Fue presentada esta semana la nueva línea provincial de transporte 229, que unirá Tornquist con Bahía Blanca (Sarmiento al 300).

El servicio comenzará a funcionar el 1 de julio, con varias frecuencias diarias y paradas intermedias —como el acceso a Tornquist, la rotonda de Bosque Alto, la Universidad Nacional del Sur y sectores cercanos a Tres Picos— que podrán ajustarse a medida que surja más demanda.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, el servicio fue presentado en una conferencia encabezada por la intendenta tornquistense Estefanía Bordoni junto a representantes de la empresa Vía 51.

"Estamos muy contentos y agradecidos con la empresa por haber apostado a este proyecto y por el trabajo que viene realizando en la comarca. Es una iniciativa que responde a una necesidad concreta de nuestros vecinos y que se fue construyendo con mucho esfuerzo", señaló Bordoni.

Tras las palabras de la intendenta, representantes de Vía 51 brindaron detalles sobre el funcionamiento de la nueva línea.

Dante y Mariano Lange explicaron que el servicio contará inicialmente con tres frecuencias diarias de lunes a viernes y dos durante los fines de semana. También contaron que la empresa intentará coordinar su flamate servicio con otros destinos del distrito, como Sierra de la Ventana y Saldungaray.

"La línea se va construyendo junto con la gente. A medida que los pasajeros comienzan a utilizarla se identifican nuevas necesidades y posibilidades de mejorar recorridos o sumar paradas", señalaron.

Detalles del servicio

Lunes, miércoles y viernes - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist Centro serán a las 6:15, 7:45 y 14:00. El servicio de las 14:00 ingresará a Tres Picos a las 14:30.

Luego continuará por Rotonda Bosque Alto, con horarios de paso a las 7:10, 9:30 y 14:55; por Universidad Nacional del Sur, a las 7:20, 9:40 y 15:05; y finalizará en Bahía Blanca Centro a las 7:30, 9:50 y 15:15.

Lunes, miércoles y viernes - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Las salidas desde Bahía Blanca Centro serán a las 6:00, 12:30 y 19:30.

El recorrido pasará por Universidad Nacional del Sur a las 6:10, 12:40 y 19:40; por Rotonda Bosque Alto a las 6:20, 12:50 y 19:50; y por Tres Picos a las 6:50 en el primer servicio.

Las llegadas a Tornquist  están previstas para las 7:20, 13:40 y 20:40.

Martes y jueves - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist serán a las 6:15, 7:45 y 14:00.

El servicio pasará por Acceso Tres Picos a las 6:40, 8:10 y 14:25; por Rotonda Bosque Alto a las 7:10, 9:30 y 14:55; por Universidad Nacional del Sur a las 7:20, 9:40 y 15:05; y llegará a Bahía Blanca Centro a las 7:30, 9:50 y 15:15.

La empresa aclaró que estos días el servicio será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Martes y jueves - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Las salidas desde Bahía Blanca  serán a las 6:00, 12:30 y 19:30.

El recorrido continuará por Universidad Nacional del Sur a las 6:10, 12:40 y 19:40; Rotonda Bosque Alto a las 6:20, 12:50 y 19:50; Acceso Tres Picos a las 6:40, 13:10 y 20:10; y arribará a Tornquist Centro a las 7:05, 13:40 y 20:40.

También en este sentido se informó que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Sábados - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Las salidas desde Tornquist serán a las 6:30, 8:30 y 14:00.

El recorrido pasará por Acceso Tres Picos a las 7:00, 9:00 y 14:30; por Rotonda Bosque Alto a las 7:40, 9:20 y 14:50; por Universidad Nacional del Sur a las 7:50, 9:30 y 15:00; y llegará a Bahía Blanca Centro a las 8:00, 9:40 y 15:10.

La empresa indicó que los sábados el servicio será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Sábados - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Desde Bahía Blanca Centro, las salidas serán a las 7:00, 12:30 y 20:00.

Las unidades pasarán por Universidad Nacional del Sur a las 7:10, 12:40 y 20:10; por Rotonda Bosque Alto a las 7:20, 12:50 y 20:20; por Acceso Tres Picos a las 7:40, 13:10 y 20:40; y llegarán a Tornquist Centro a las 8:05, 13:40 y 21:10.

También se aclaró que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Domingos y feriados - Desde Tornquist hacia Bahía Blanca

Los domingos y feriados habrá dos salidas desde Tornquist Centro, a las 8:30 y 21:30.

El recorrido pasará por Acceso Tres Picos a las 9:00 y 22:00; por Rotonda Bosque Alto a las 9:20 y 22:20; por Universidad Nacional del Sur a las 9:30 y 22:30; y finalizará en Bahía Blanca Centro a las 9:40 y 22:40.

La empresa informó que estos servicios serán sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Domingos y feriados - Desde Bahía Blanca hacia Tornquist

Desde Bahía Blanca Centro, las salidas serán a las 7:00 y 20:00.

El recorrido pasará por Universidad Nacional del Sur a las 7:10 y 20:10; por Rotonda Bosque Alto a las 7:20 y 20:20; por Acceso Tres Picos a las 7:40 y 20:40; y arribará a Tornquist Centro a las 8:05 y 21:10.

También en este caso se informó que será sin ingreso a la localidad de Tres Picos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Seguridad.
Básquetbol.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE