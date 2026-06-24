Detuvieron a dos hombres que estaban robando en una obra en construcción

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a dos hombres que estabas sustrayendo materiales de una obra en construcción en el barrio Harding Green.

Los detenidos fueron identificados como Marcelo Joaquín Castro de 23 años de edad y Héctor Jesús Díaz de 22, acusados de intentar sustraer materiales de una vivienda en construcción en Luis Agote al 3400.

Las fuerzas policiales fueron alertadas de la situación y con un operativo desplegado en el lugar, atraparon a los involucrados en inmediaciones de San José y Manuel Gálvez.

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De acuerdo con la investigación, los aprehendidos habían ingresado al inmueble en construcción sin ocasionar daños y se encontraban trasladando materiales cerámicos utilizando un carro metálico.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 66 cerámicos y del carro utilizado para el transporte, recuperándose la totalidad de los elementos sustraídos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Cuarta y quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.