Detuvieron a dos hombres que estaban robando en una obra en construcción
El hecho ocurrió en Luis Agote al 3400 donde los delincuentes extrajeron materiales del lugar.
El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a dos hombres que estabas sustrayendo materiales de una obra en construcción en el barrio Harding Green.
Los detenidos fueron identificados como Marcelo Joaquín Castro de 23 años de edad y Héctor Jesús Díaz de 22, acusados de intentar sustraer materiales de una vivienda en construcción en Luis Agote al 3400.
Las fuerzas policiales fueron alertadas de la situación y con un operativo desplegado en el lugar, atraparon a los involucrados en inmediaciones de San José y Manuel Gálvez.
De acuerdo con la investigación, los aprehendidos habían ingresado al inmueble en construcción sin ocasionar daños y se encontraban trasladando materiales cerámicos utilizando un carro metálico.
Durante el procedimiento se logró el secuestro de 66 cerámicos y del carro utilizado para el transporte, recuperándose la totalidad de los elementos sustraídos.
Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Cuarta y quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.