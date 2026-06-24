La OMIC realizará una charla en Millamapu y participará de una jornada en Villa Irupe
La Oficina Municipal de Información al Consumidor llevará adelante esta semana distintas actividades en los barrios de la ciudad.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) llevará adelante esta semana distintas actividades en los barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar información, asesoramiento y atención a los vecinos.
Hoy, miércoles a las 18 horas se brindará una charla abierta sobre derechos de consumidores y usuarios en la Sociedad de Fomento de Millamapu, ubicada en Spilimbergo 1640. Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a reclamos de consumo, servicios públicos, compras por internet, prevención de estafas y distintas herramientas para la protección y defensa de los usuarios.
En tanto, el viernes de 9:30 a 12 horas, la OMIC participará de una jornada organizada por la Dirección de Discapacidad y Accesibilidad en la Sociedad de Fomento de Villa Irupe, ubicada en La Arcada 628 (Delegación Norte). En ese marco, se brindará atención itinerante y asesoramiento a los vecinos sobre consultas y reclamos relacionados con relaciones de consumo y servicios.
"Estas acciones forman parte del trabajo territorial que la OMIC desarrolla junto a distintas áreas municipales para promover el acceso a la información, facilitar la realización de consultas y acercar herramientas para la defensa de los derechos de consumidores y usuarios", indicaron desde el organismo.