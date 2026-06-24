Se viene del Día Mundial de The Beatles: cuáles son sus 10 canciones más escuchadas

Cada 25 de junio se celebra el Día Mundial de The Beatles, una fecha elegida por los fanáticos para homenajear a la banda que cambió para siempre la historia de la música popular y en esta nota se detallan cuáles son sus 10 canciones más escuchadas de la historia.

Tras más de cinco décadas después de su última presentación en vivo y más de medio siglo después de su separación, el legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continúa vigente en todo el planeta.

La irrupción del streaming permitió medir con precisión cuáles son las canciones más escuchadas del catálogo beatle. Lejos de perder relevancia, los clásicos del cuarteto de Liverpool siguen sumando reproducciones a un ritmo impresionante.

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Según los datos de Spotify relevados en junio de 2026, varias composiciones superan ampliamente los 500 millones de reproducciones y algunas ya se acercan o incluso superan la barrera de los mil millones.

El ránking muestra una fuerte presencia de canciones incluidas en álbumes históricos como Abbey Road, Let It Be y The Beatles, conocido popularmente como el Álbum Blanco.

La lista combina himnos universales, baladas inolvidables y algunas de las composiciones más influyentes de toda la historia del rock.

Las 10 canciones más escuchadas

El listado de las 10 canciones más escuchadas de The Beatles en la historia, elaborado por la plataforma digital Spotify es el siguiente:

Here Comes The Sun – 1.819 millones de reproducciones.

Come Together – 953 millones.

Let It Be – 943 millones.

Yesterday – 824 millones.

Hey Jude – 723 millones.

Blackbird – 682 millones.

Twist And Shout – 646 millones.

In My Life – 616 millones.

Something – 490 millones.

Don't Let Me Down – 233 millones.

"Here Comes The Sun", compuesta por George Harrison e incluida en Abbey Road (1969), se mantiene cómodamente en el primer puesto y es la única canción del grupo que superó los 1.800 millones de reproducciones.

Por detrás aparecen clásicos absolutos como "Come Together" y "Let It Be", dos de las canciones más reconocidas del repertorio beatle y que continúan entre las más reproducidas del rock en todo el mundo. (NA)