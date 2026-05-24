África alerta de “alto riesgo” en diez países por el brote de ébola

Diez países africanos se encuentran en “alto riesgo” de verse afectados por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y que ya se ha extendido a Uganda, advirtió el sábado la agencia sanitaria de la Unión Africana.

Según el director general de Africa CDC, Jean Kaseya, el brote debe ser entendido como un problema regional debido a la intensa movilidad transfronteriza, por lo que Angola, Burundi, República Centroafricana, República del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia figuran entre los países bajo vigilancia.

En paralelo, Uganda confirmó tres nuevos casos de la enfermedad, elevando a cinco el total de contagios en su territorio desde que se detectara el brote a mediados de mayo. Los nuevos pacientes están vinculados a la cadena de transmisión asociada a la RDC e incluyen a un conductor, una trabajadora sanitaria y una mujer congoleña, todos bajo seguimiento médico, mientras las autoridades intensifican el rastreo de contactos y piden calma a la población.

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La situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional y a elevar el riesgo en la RDC a “muy alto”, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes también sospechosas en el país que constituye el epicentro del brote.

El brote, detectado en la provincia de Ituri, está causado por la cepa Bundibugyo del virus, una variante menos frecuente para la cual no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico y cuya tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 50%, lo que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias.

Ante este escenario, responsables de salud de la RDC, Uganda y Sudán del Sur mantienen reuniones en Kampala para coordinar una respuesta conjunta que refuerce la vigilancia y la preparación regional, mientras organismos internacionales advierten de que la rápida propagación y las limitaciones de los sistemas sanitarios pueden complicar el control de la epidemia si no se actúa con urgencia. (NA)