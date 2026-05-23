El FBI y el Servicio Secreto investigan un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca

Diversos periodistas reportaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca este sábado por la tarde. Ante estos hechos, el Servicio Secreto implementó un cordón de seguridad en la zona destinada a la prensa y procedió a resguardar a los comunicadores que se encontraban en el lugar. En principio, se indicó que habría dos personas que fueron heridas cuando fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad.

Minutos después de los reportes de la prensa, Kash Patel, director del FBI, confirmó la información y dijo que los agentes del Buró Federal “están en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En X, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” —a una cuadra de la Casa Blanca— y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona para investigar el origen de los disparos y garantizar la protección de quienes se encontraban en las cercanías.

Selina Wang, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, compartió en sus redes sociales el momento en que se encontraba grabando para esa cadena y se empiezan a escuchar las presuntas detonaciones. En las imágenes se la puede ver tirarse al suelo rápidamente en ese momento. “Sonaban como docenas de disparos”, dijo luego en X.

Otros medios como NBC News, CNN y la agencia AFP también reportaron haber escuchado disparos.