Marruecos sufrió más de la cuenta para vencer a la ya eliminada Haití

superó 4-2 a Haití en Atlanta por la fecha 3 del Mundial 2026 y se clasificó como segunda del Grupo C.

El combinado africano realmente nunca tuvo opción de ser primera en su cuarteto. Antes del partido, era el objetivo.

Semifinalista en 2022, sin peligrar en ningún caso la clasificación (Escocia jamás se adelantó en el marcador ante Brasil en el otro duelo del grupo), ahora aparecen tres opciones desde su segundo lugar: Países Bajos, Japón o Suecia. Uno de los tres será su adversario el próximo 29 de junio (el 30 en España) en la ciudad mexicana de Monterrey.

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Según se desataron los acontecimientos, con la ventaja rápida de Vinicius y Brasil a casi mil kilómetros de distancia de Atlanta y con la prueba de personalidad y reacción que le propuso su rival, el equipo norteafricano entendió que lo único que podía era centrarse en sí mismo y ganar su partido. Le costó entre la distensión de su rival.

El gol de Bono en propia puerta, con la incursión dinámica, a toda velocidad, de Duverne por el sector izquierdo, hasta la línea de fondo, y con el pase atrás para el taco afortunado de Joseph (su remate tocó en la espalda del guardameta y tomó dirección a la red), cambió el paso de repente. Era tan solo el minuto 10. El primer contratiempo.

Marruecos reaccionó. Fue Hakimi un líder imparable. Tan trepidante hacia arriba como presente casi en cada acción sobre el terreno, en contraste con la intrascendencia de Brahim Díaz entonces (luego mejoró algo en el segundo tiempo, antes de ser cambiado a 20 minutos del final), cuando peor se sentía su conjunto, el lateral del París Saint-Germain fue el motor con el que aceleró su selección hacia un empate indispensable.

Luego vino el tercero y el cuarto casi sin despeinarse por parte del elenco africano.

Y al final fue goleada de Marruecos ante un rival más débil que lo complicó y mucho, aunque no le quitó la sonrisa de la clasificación asegurada.