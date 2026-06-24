El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de junio una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo estará frío con nubosidad variable, viento leve del sector sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará frío con nubosidad variable y viento leve del sector oeste. El índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las primeras horas del viernes una temperatura de 6 grados.