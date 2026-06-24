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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 25 de junio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 25 de junio una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo estará frío con nubosidad variable, viento leve del sector sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará frío con nubosidad variable y viento leve del sector oeste. El índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las primeras horas del viernes una temperatura de 6 grados.

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