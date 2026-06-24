Recambio de colectores: avanzan las tareas en el barrio San Martín

ABSA informó que continúa a buen ritmo el recambio de colectores cloacales sobre calle 25 de Mayo, entre Falcón y Teniente Farías.

La obra contempla el recambio de más de 1000 metros de nuevos conductos en el barrio San Martín, incluyendo la totalidad de las conexiones domiciliarias y la realización de nuevas cámaras de inspección.

El conjunto de los trabajos busca mejorar el sistema de saneamiento reemplazando los colectores que ya han culminado su vida útil y que dificultan el normal escurrimiento de los líquidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta obra forma parte del plan integral de mejora de Aguas Bonaerenses para el beneficio de más de 2,6 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento, en las 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa.