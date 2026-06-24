Recambio de colectores: avanzan las tareas en el barrio San Martín
La obra contempla el recambio de más de 1000 metros de nuevos conductos, incluyendo la totalidad de las conexiones domiciliarias y la realización de nuevas cámaras de inspección.
ABSA informó que continúa a buen ritmo el recambio de colectores cloacales sobre calle 25 de Mayo, entre Falcón y Teniente Farías.
La obra contempla el recambio de más de 1000 metros de nuevos conductos en el barrio San Martín, incluyendo la totalidad de las conexiones domiciliarias y la realización de nuevas cámaras de inspección.
El conjunto de los trabajos busca mejorar el sistema de saneamiento reemplazando los colectores que ya han culminado su vida útil y que dificultan el normal escurrimiento de los líquidos.
Esta obra forma parte del plan integral de mejora de Aguas Bonaerenses para el beneficio de más de 2,6 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento, en las 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa.