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Un sismo de 7,1 sacudió Caracas, se sintió en otras ciudades de Venezuela y hay alerta de tsunami

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños o víctimas. Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en alerta máxima.

Mapa The NY Times

Un fuerte sismo se reportó este miércoles pasadas las 19.04 (hora argentina) en Caracas, capital de Venezuela, y hasta el momento, se desconoce información oficial sobre daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que tuvo una magnitud de 7,1 en la escala de Richter y tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón, en el centro del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

Le siguieron varias réplicas y se sintió también en Colombia.

El movimiento fue percibido con intensidad en distintos sectores de Caracas, donde habitantes reportaron el bamboleo de edificios y evacuaciones preventivas.

También, algunos videos en redes sociales mostraron posibles derrumbes de estructuras en edificios del centro, cerca del Banco Central.

El temblor se sintió además en los estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, reportaron medios locales.

El Sistema ⁠de Alerta ‌de Tsunamis de ⁠Estados ⁠Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras ‌el terremoto. (LN y TN)

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