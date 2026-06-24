“Yo jugué con un extraterrestre, porque doy fe que Messi es de otro planeta”

La nota podría haberse iniciado por cualquier otro tema, por su actualidad en Racing, tal vez haberlo hecho retroceder en el tiempo para que recuerde, una vez más, sus primeros contactos con la pelota en su Monte Hermoso natal, pero no, en la mesa estábamos ansiosos por saber algo de lo mucho que no sabemos de Leonel Messi, el astro futbolístico que se convirtió en leyenda pero que, fuera de la cancha, no dejó nunca de ser un “tipo común y corriente, como cualquiera de nosotros, los terrenales”.

Así lo definió Baltasar Luis Rodríguez, el volante montehermoseño que jugó y fue campeón con “Leo” en el Inter Miami, club al que arribó a préstamo desde la Academia y donde permaneció desde el 10 de marzo hasta el 24 de diciembre del año pasado.

Para contar hay un montón, pero nada mejor que escuchar a “Balta”, que compartió una charla de una hora con nuestro programa, El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Hoy, en Kansas, donde concentra la Selección Argentina, que el sábado cierra la fase de grupos del Mundial enfrentando a Jordania, están festejando el cumpleaños N° 39 del recordman rosarino, el mejor futbolista del universo en las últimas dos décadas.

“Todavía no le mandé mensaje, pero le voy a poner ´Feliz cumple Leo, gracias”, contó Baltasar antes de definirlo con una frase que suena surrealista pero que pinta de cuerpo entero al actual capitán y líder del seleccionado nacional: “Yo jugué con un extraterrestre, doy fe que Messi es de otro planeta”.

Y se despachó con una anécdota que es imposible no compartirla en este espacio, aunque insisto: ver y escuchar la entrevista completa no tiene ni el más mínimo desperdicio.

“Cuando apenas había llegado al Inter me lesioné dos o tres veces, desgarros compatibles con el factor emocional, a la adrenalina y a la ansiedad que me generó estar al lado de él, porque les puedo jurar que cada mañana que me levantaba me preguntaba ´¿Es cierto que tengo a Messi de compañero?’ Todavía sigo sin caer”, aseguró el volante que en “Las Garzas” disputó 22 cotejos, marcó 3 goles y alzó dos Copas (Conferencia Este de la MLS y MLS Cup).

“Uno de esos tantos fue por asistencia de Leo; solo me tuve que preocupar de correr para adelante, el resto lo hizo él, me puso la pelota al pie y me dejó frente al arco. Un fuera de serie, el ve lo que nosotros, los normales, no podemos percibir”, deslizó.

Sin ninguna pausa y haciendo todo lo posible para no olvidarse, se metió de lleno en el Messi compañero: “Como me lesionaba seguido, me mandó un mensaje, me dijo que agende su número de teléfono y me recomendó (me consiguió la visita y todo) un kinesiólogo de su confianza”.

“Acto seguido, como yo tenía el pelo largo, también me pidió que me lo corte, hasta me dio las indicaciones para que el peluquero entienda que corte me tenía que hacer. Al otro día fui con el pelo corto, pero a él le seguía pareciendo que estaba largo y que no respetaba la moda actual, así que me mandó con un peluquero amigo y mi cabellera quedó como a Leo le gustaba”.

Además de Messi, el goleador de Racing en el Copa de la Liga 2023 con cinco conquistas, compartió concentraciones, asados, entrenamientos y mateadas con las otras estrellas del plantel: Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, quien fue el que le allanó el camino para llegar al Rosa del Messias.

¿Qué más agregar?

Que la Pulga está invitado a conocer Monte y que los "gastos" corren por cuenta de Balta y su padre, el gran Daniel “Chofa” Luis, ex delantero picante de la ´78 de Liniers.

Ahhh, una más: el presidente del Inter, un tal David Beckham, dejó la puerta abierta para el posible regreso de Baltasar. Hay un interés por comprar el 80 % de su ficha.

--¿Volverías?

--Quién no…