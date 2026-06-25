El COI aprobó reformas en el proceso de elección de las sedes para los Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Un conjunto detallado de reformas en el proceso de selección de sedes olímpicas, que comenzará con los Juegos Olímpicos de 2036, fue aprobado por la 146.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza.

Los miembros del COI respaldaron la propuesta de la Comisión para la Futura Sede de los Juegos Olímpicos de introducir una nueva etapa de "Diálogo Estratégico" en el proceso de selección y fijar como fecha objetivo mediados de 2029 para la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

La nueva etapa permitirá a la Junta Ejecutiva del COI preseleccionar, para una evaluación más exhaustiva, a varias partes interesadas con proyectos desarrollados que se alineen con la dirección estratégica del COI.

Estas reformas implican que el próximo proceso de selección para los Juegos Olímpicos de 2036 tendrá el siguiente cronograma:

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Marzo de 2027: la Junta Ejecutiva del COI preseleccionará a las partes interesadas del grupo de "Diálogo Continuo" para que participen en el "Diálogo Estratégico". Durante esta nueva etapa de transición, deberán presentar una respuesta inicial al cuestionario para futuras sedes y las garantías financieras básicas.

El COI ofrecerá mayor apoyo técnico y trabajará con las sedes candidatas para optimizar sus proyectos, incluyendo visitas.

Finales de 2028: la Junta Ejecutiva del COI iniciará un "Diálogo Dirigido" con las sedes preferidas, basándose en un informe de la Comisión para Futuras Sedes con un análisis exhaustivo de los expedientes de candidatura y las conclusiones de las visitas.

Durante el "Diálogo Dirigido", las sedes preferidas tendrán la oportunidad de actualizar sus propuestas para abordar las observaciones de la Comisión para Futuras Sedes durante el "Diálogo Estratégico". También deberán presentar un conjunto completo de garantías para brindar la máxima seguridad jurídica y financiera. Al finalizar el "Diálogo Dirigido", los miembros del COI recibirán un informe completo de la Comisión de Futuras Sedes.

A mediados de 2029: la Junta Ejecutiva del COI seleccionará a las sedes preferidas que serán propuestas para su elección por la Sesión del COI como sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

Durante todo el proceso, habrá puntos de contacto periódicos entre los miembros del COI, la Comisión de Futuras Sedes y las sedes preferidas. Estos incluirán presentaciones en las Sesiones del COI y sesiones informativas en otros momentos.

Los miembros del COI, con Gerardo Werthein y Paula Pareto

Hasta el momento, se encuentran confirmadas las próximas dos sedes de los Juegos Olímpicos de verano.

Tras París 2024, los Juegos de la XXXIV Olimpiada irán en Los Ángeles, en 2028. Luego, la siguiente edición se llevará a cabo en Brisbane, en 2032.

En tanto, Doha (Qatar), Ahmedabad (India), Jeolla del Norte (Corea del Sur) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) han anunciado formalmente sus campañas de candidatura olímpica para 2036.

También han expresado interés —aunque con la posibilidad de extenderse a las ediciones de 2040 o 2044— Alemania (Berlín), Chile (Santiago), Arabia Saudita, Egipto, Turquía (Estambul), Hungría (Budapest) y España (Madrid).

Asimismo, el Comité Olímpico Internacional también anunció que el país organizador de cada Juego podrá añadir hasta cuatro deportes de relevancia regional en el calendario, desde 2032. Los Ángeles —sin esta cláusula vigente— optó por flag football, squash, críquet, lacrosse y béisbol/sóftbol.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)