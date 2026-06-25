"Historia y Tango en el Cine" homenajeará a Martín Miguel de Güemes con la proyección de un clásico

El ciclo cultural "Historia y Tango en el Cine" dedicará una nueva jornada a la figura del general Martín Miguel de Güemes, en el marco de una función especial que se realizará el próximo lunes 29 de junio, desde las 18, en el Auditorio de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560).

La propuesta incluirá la proyección de Güemes, La tierra en armas (1971), película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y basada en un guion escrito junto a Ulyses Petit de Murat, Luis Pico Estrada y Beatriz Guido. El filme cuenta con un destacado elenco integrado por Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Gabriela Gilli, Mercedes Sosa y José Slavin.

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Antes de la proyección, el gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, ofrecerá una charla introductoria sobre la vida y el legado del prócer salteño.

"Martín Miguel de Güemes fue uno de los protagonistas fundamentales del proceso independentista y el único general argentino caído en combate durante la Guerra de la Independencia", señaló Valle al anticipar la actividad.

El encuentro forma parte de la programación habitual del ciclo, que propone abordar distintos episodios y figuras de la historia argentina a través del cine nacional y espacios de intercambio con el público.

La entrada será libre y gratuita.