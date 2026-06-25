La nueva película que pone a Verónica Llinás como Azucena Villaflor y a Peter Lanzani como Alfredo Astiz

“Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre, basada en hechos reales, tiene como protagonistas a Verónica Llinás, que interpreta a Azucena Villaflor, y a Peter Lanzani como el “Rubio” Alfredo Astiz.

Se trata de un thriller político, situado en 1977, que combina espionaje, drama histórico y sigue la historia de Astiz, teniente de la Armada que recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar a sus desaparecidos.

Por otra parte, el eje se enfoca en Villaflor, que transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la dictadura militar.

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A medida que el “Rubio” gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y la operación de infiltración destinada a destruirla.

La pieza fue escrita por Santiago Mitre y Mariano Llinás, en una coproducción argentino-francesa a cargo de “La Unión de los Ríos” y “Maneki Films”, respectivamente. El rodaje demoró un total de 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.

El elenco cuenta con la actriz francesa Camille Cottin, que interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas que integran el Grupo de la Santa Cruz. Cottin participó en grandes producciones estadounidenses y europeas; se destacó en películas como Stillwater (junto a Matt Damon), La casa Gucci (con Lady Gaga y Adam Driver) y Misterio en Venecia.

Por su parte, Soledad Villamil, Valeria Lois, Muriel Santa Ana, Susana Pampín, Alicia Guerra, Viviana El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ranzenberg y Juliana Muras le dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia política en la Argentina.

Completan el grupo actoral Antonia Bengoechea, José Mehrez y Enrique Piñeyro, entre otros. (NA)