Grupo A: batacazo de Sudáfrica y México cerró con puntaje ideal

Sudáfrica hizo historia. Derrotó a Corea del Sur 1 a 0 y se clasificó a la ronda de los 16avos de final, tras cerrarse el Grupo A del Mundial.

Los Bafana Bafana se impusieron con un gol de Thapelo Maseko, a los 18 minutos del segundo tiempo.

El cotejo se jugó en el Estadio BBVA (Guadalupe), con arbitraje del bahiense Facundo Tello.

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Los sudafricanos terminaron segundos detrás de México, que goleó a República Checa 3 a 0.

En 16avos de final se medirán ante Canadá (1º del grupo B).

Los coreanos terminaron terceros, con 3 unidades y deberán esperar la resolución de los otros grupos para saber si ingreso como uno de los ocho mejores terceros.

Lo pasó por encima

Con un gran segundo tiempo, México venció cómodamente a República Checa por 3 a 0.

Los goles del seleccionado local llegaron en el complemento.

Mateo Chávez abrió la cuenta a los 10 minutos, Julián Quiñones la amplió a los 16 minutos y Alvaro Fidalgo la cerró a los 49 minutos.

El cotejo se disputó en el Estadio Azteca, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

POSICIONES

MÉXICO 9 (+6)

SUDÁFRICA 4 (-1)

COREA DEL SUR 3 (-1)

REP. CHECA 1 (-4)