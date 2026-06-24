Médanos festejó con el triple de Solomon y Pellegrini con la iluminada noche de Chaves

Caza y Pesca dio otro salto de calidad en el torneo. Foto: Florencia Girotti-Prensa Caza y Pesca.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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(Noticia en desarrollo)

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Caza y Pesca Huracán Médanos (5º) volvió a ganarle a Bahiense del Norte B (1º), esta vez de local, 64 a 63 y con un triple de Agustín Solomon, convirtiéndose en el primer finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

De esta manera, los medanenses sumaron la octava victoria consecutiva y están invictos en playoffs, tras eliminar previamente a Fortín Club (2-0) y Sportivo Bahiense B (2-0).

En tanto, Pellegrini, con una tremenda noche de Gastón Chaves, autor de 39 puntos, derrotó como local a Barracas, 86 a 78, quedaron 1-1 y el domingo, a las 20, definirán en El Bosque.

Caza y Pesca (2)- Bahiense B (0)

Con un triple de Agustín Solomon a falta de 3 segundos, Caza y Pesca derrotó a Bahiense del Norte B, 64 a 63, cerró la serie 2-0 y es finalista.

El local tuvo un comienzo arrollador (15-2), cerrando el primer cuarto 18-8 y estirando la ventaja a 21-8. No obstante, la visita estampó un parcial de 16-3, empató en 24 y se fue al descando largo 29-26 arriba (ganando ese período 21-8).

El crecimiento de Leo La Bella y el buen ingreso de Andrés Tavella (2-5 en t3) fueron importantes en la remontada.

Después todo se hizo parejo, aunque el local logró sacar hasta 8 de luz, diferencia que poco a poco Bahiense pudo ir puliendo.

Tras dos libres fallados por Herman Banegas (completó 3-10) y con un triple de Genaro Di Stéfano, la visita completó un parcial de 17-7 y pasó al frente 63-61 con 24 segundos.

Caza y Pesca estiró la posesión, tomó el triple Solomon (64-63) y el equipo bahiense tuvo apenas 3 segundos para contestar.

Fueron decisivos Nicolás Sánchez, que metió 23 puntos (1-2 en t3, 9-16 en t2 y 2-2 en t1), además de dar 5 asistencias y tomar 4 rebotes, y Juan Cruz Redivo, autor de 21 unidades (2-6 en t3, 6-9 en t2 y 3-5 en t1), más 9 rebotes.

En Bahiense, hubo 17 puntos de La Bella, más 6 rebotes y 3 asistencias.

Caza y Pesca (64): A. Solomon (8), N. Sánchez (23), J.C. Redivo (21), F. Perrín (2), H. Banegas (5), fi; T. Martz (2), M. Nievas y B. López (3). DT: Gabriel Asnes.

Bahiense del Norte B (63): B. Massa, L. La Bella (17), M. Moretti, C. Massa (10), M. Fernández (6), fi; F. Sureda (3), C. Brugniere (7), A. Tavella (8), A. Vilarino, G. Di Stéfano (12) y J. Reta. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Caza y Pesca, 18-8; 26-29 y 44-43.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Serie: Caza y Pesca, 2-0.

Pellegrini (1)-Barracas (1)

Pellegrini tuvo capacidad para reponerse de un pobre segundo cuarto (lo perdió 25-10), hizo un tercer parcial de ensueño (37-16), tuvo a Gastón Chaves como gran figura (39 puntos y una valoración de ¡53!) y le ganó a Barracas 86 a 78, forzando un tercer juego, el próximo domingo, en El Bosque.

Foto: prensa Pellegrini.

El azulgrana no contó con Lucas Cattafi (con un golpe) y Nicolás Themtham (cuadro gripal), mientras que Barracas sintió las ausencias de Mauro Capurso (desgarro) y Luciano Polak, quien si bien no había sido anunciado como baja ante la consulta de La Nueva, el propio jugador confirmó que lleva dos días con un fuerte estado gripal.

Los 39 puntos de Chaves se desglosaron en 6-9 en triples, 6-8 en dobles y 9-9 en libres. Además, bajó 7 rebotes, dio 5 asistencias y recuperó 3 pelotas.

La visita tuvo inspirado a Agustín Astradas, quien por momentos fue indetenible, convirtiendo 5 de 10 en triples en la primera mitad, sumado al buen trabajo de Martín Quevedo y Rafael Eliosoff.

Pelle, que venía con 3-12 en triples, comenzó el complemento con 4 de 4, ganando en confianza para recortar la diferencia a 5 (52-47). No obstante, ese parcial se estiró a 30-9 (61-54), para terminar 7 arriba el tercer cuarto.

Una defensa extendida, con Bautista Frayssinet barriendo arriba, colectivamente presionando, doblando provocándole pérdidas a Barracas, el local siguió dominando, sumado a Chaves que estuvo en modo intratable (28 puntos en tres cuartos).

Fue importante en los momentos más críticos del local Iván Gómez Lépez (16 puntos, con 3-8 en t3), Juani Castro aportó 13 unidades y 8 asistencias y, por encima de lo que produjo Chaves, el azulgrana mostró carácter y capacidad para sacar adelante un partido que no le iba a dar revancha en caso de perder.

En Barracas, Martín Quevedo sumó 26 puntos (5-10 en t3), Ramiro Catalá, 9 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias y Eliosoff, 16 unidades, 8 recobres y 5 asistencias.

Pellegrini (86): J.I Castro (13), I. Gómez Lepez (16), M. Barrera (3), G. Chaves (39), Andrés Almirón (3), fi; Francisco Godeas (2), B. Frayssinet (10) y S. Frayssinet. DT: Juan Sergio Palumbo.

Barracas (78): D. Ilari (6), L. Durán (3), A. Astradas (16), R. Eliosoff (16), R. Catalá (9), fi; A. Passeggi, M. Quevedo (26) y W. Rojas (2) y A. Aliscioni. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Pellegrini, 21-20; 31-45 y 68-61.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Serie: 1-1.