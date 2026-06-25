A 48 años del primer título mundial: el día que Argentina tocó el cielo en 1978

Este jueves se cumplen 48 años del primer título mundial de la Selección argentina, una conquista histórica que tuvo lugar el 25 de junio de 1978, cuando el equipo dirigido por César Luis Menotti derrotó por 3 a 1 a Holanda en la final disputada en el Estadio Monumental.

Aquella noche de domingo en Buenos Aires quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino. Con goles de Mario Kempes, en dos oportunidades, y Daniel Bertoni, el combinado nacional logró imponerse en tiempo suplementario ante un rival que había igualado el marcador sobre el final del tiempo reglamentario.

El partido fue intenso y dramático. Kempes abrió el marcador en el primer tiempo, pero los neerlandeses empataron a pocos minutos del cierre con un tanto de Dick Nanninga. Incluso, en la última jugada, Países Bajos estuvo a centímetros de quedarse con el título, cuando un remate de Rob Rensenbrink dio en el palo.

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Ya en el alargue, Argentina mostró su mejor versión. Kempes volvió a aparecer para marcar el 2-1 y, poco después, Bertoni selló el resultado definitivo que desató la euforia en el Monumental y en todo el país.

El equipo de Menotti se destacó por su estilo ofensivo, su identidad de juego y la presencia de figuras clave como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Ricardo Villa y el propio Kempes, quien fue el goleador del torneo con seis tantos.

Ese Mundial, disputado en suelo argentino, significó mucho más que un logro deportivo. Fue el primer título de la historia para la Selección mayor y el inicio de una tradición que luego se ampliaría con las conquistas de 1986 y 2022.

A casi medio siglo de aquella hazaña, el recuerdo sigue intacto. El grito de campeón en el Monumental, la vuelta olímpica y la emoción de todo un país forman parte de una de las páginas más importantes del deporte argentino.

Hoy, a 48 años de aquel día inolvidable, Argentina vuelve a mirar hacia atrás para celebrar el momento en que comenzó su historia grande en los Mundiales. (NA).