Cigarrillos y café: los hábitos de Fernando Gago que preocuparon tras el infarto

El entrenador argentino Fernando Gago, actual director técnico de Universidad de Chile, continúa su recuperación luego de sufrir un infarto agudo al miocardio, mientras en Chile revelaron detalles de algunos hábitos de su rutina diaria que encendieron la preocupación en el club.

Según publicó el medio partidario "La Voz Azul", a partir de una información de La Tercera, el ex mediocampista arrastraba un consumo habitual de cigarrillos y también una fuerte ingesta de café durante sus extensas jornadas de trabajo en el Centro Deportivo Azul, ubicado en La Cisterna.

De acuerdo con esa versión a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, no era extraño verlo fumar en distintos rincones del predio de entrenamiento de la U, una situación que ya había llamado la atención puertas adentro del club.

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“Gago es un habitual y excesivo consumidor de cigarrillos. Incluso, llevando su consumo al interior del CDA. No es extraño verlo fumar en algún rincón del centro deportivo ubicado en La Cisterna”, detalló el informe replicado por medios chilenos.

La publicación también señaló que el entrenador solía consumir café en exceso durante las largas jornadas de análisis táctico, planificación de entrenamientos y preparación de partidos.

La publicación también señaló que el entrenador solía consumir café en exceso durante las largas jornadas de análisis táctico, planificación de entrenamientos y preparación de partidos.

Tras el episodio cardíaco, ambos hábitos le habrían sido prohibidos de manera terminante por indicación médica, dentro de un proceso de recuperación que deberá ser progresivo y controlado.

Gago fue internado en la Clínica Alemana de Santiago luego de presentar molestias durante la jornada previa y posterior al partido de Universidad de Chile ante O’Higgins, por la Liga de Primera de Chile.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador mostró signos visibles de malestar, con dolor en el pecho, cansancio y dificultad para respirar, una imagen que rápidamente generó preocupación y se viralizó. Más tarde, el cuerpo médico y la dirigencia del club insistieron para que el técnico acudiera a un centro asistencial, pese a que inicialmente se había resistido a abandonar sus tareas junto al plantel.

Los exámenes confirmaron la gravedad del cuadro y Gago debió ser intervenido de urgencia.

El parte médico indicó que sufrió un infarto agudo al miocardio, tratado mediante angioplastías que permitieron restablecer la irrigación sanguínea del corazón.

El parte médico indicó que sufrió un infarto agudo al miocardio, tratado mediante angioplastías que permitieron restablecer la irrigación sanguínea del corazón.

La intervención resultó exitosa y el entrenador evolucionó favorablemente, por lo que recibió el alta médica para continuar la recuperación en su domicilio, bajo seguimiento cardiológico ambulatorio.

En Universidad de Chile remarcaron que el DT deberá realizar reposo y atravesar una etapa de rehabilitación cardíaca antes de retomar su actividad habitual.

Pese al susto, desde el entorno del entrenador aseguran que Gago ya piensa en volver cuanto antes al trabajo en La Cisterna y seguir al mando del equipo.

De todos modos, el cuerpo médico será el encargado de marcar los tiempos de regreso, con especial atención en los cambios de hábitos y en la reducción de factores de riesgo. (NA).