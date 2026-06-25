Más problemas para LUZU TV: Marley y Flor Peña quieren hacerle juicio millonario a Occhiato

La crisis que atraviesa LUZU TV luego de la difusión de una falsa información vinculada al padre de Lionel Messi sigue generando repercusiones y podría derivar en nuevos conflictos legales y económicos para la plataforma.

Tras conocerse que Florencia Peña analiza iniciar acciones judiciales y reclamar el pago de la totalidad de su contrato, ahora se conoció que Marley también avanzaría en el mismo sentido.

De acuerdo con esa versión, el conductor exigiría que se respeten las condiciones económicas pactadas originalmente, pese a la decisión de levantar el programa del que formaba parte.

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Qué reclamaría Marley

Según la información difundida por el ciclo televisivo, Marley reclamaría el pago completo de su contrato y un plus económico por la cancelación anticipada del programa, una situación que habría generado malestar en el conductor, contó Ángel De Brito en su programa LAM.

A esto se suma otro elemento que habría profundizado el enojo: siempre según lo informado por América TV, Marley estaría molesto con Nico Occhiato porque no se habría comunicado personalmente con él tras la polémica y las consecuencias que derivaron en el levantamiento del ciclo.

Por el momento, ninguna de las partes realizó declaraciones públicas sobre estos trascendidos.

Flor Peña también evalúa acciones

El caso de Flor Peña fue el primero en salir a la luz luego del escándalo, ya que trascendió que la conductora buscaría cobrar la totalidad del contrato firmado con la plataforma pese a la finalización anticipada del proyecto.

La polémica se originó tras la difusión de una información errónea relacionada con Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, situación que generó fuertes cuestionamientos y derivó en decisiones internas dentro de LUZU.

Un conflicto que suma capítulos

Mientras crecen las versiones sobre posibles reclamos económicos y legales, LUZU enfrenta uno de los momentos más complejos desde su creación, con repercusiones que ya involucran a varias de las figuras más importantes que formaban parte de su programación.

Por ahora, tanto los reclamos atribuidos a Flor Peña como los que se mencionan en relación con Marley forman parte de las versiones difundidas públicamente, a la espera de que las partes involucradas definan los próximos pasos en medio de una controversia que sigue sumando capítulos. (NA)