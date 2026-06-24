¿Nevará en Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense?

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva., y Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Entre la última semana de junio y la primera de agosto podrían darse nevadas en Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense, además de una buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Así lo indica el Informe de Perspectivas Agroclimáticas Semanal elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que para los próximos días se pronostica -para todo el área agrícola nacional- un “débil ascenso de la temperatura, acompañado por precipitaciones abundantes sobre el nordeste del área agrícola y escasas sobre el resto de su extensión, con posibles nevadas sobre Cuyo y la región Pampeana, finalizando con un marcado descenso térmico”.

Particularmente, para nuestra zona, se refiere a “una vigorosa irrupción de vientos polares, con marcas muy bajas en el Sudoeste de la Región Pampeana”. En este caso, se indica que se “observarán temperaturas mínimas bajo cero, con riesgo de heladas generales”.

En este marco, del pronóstico que va del 25 de junio al 1 de julio, el Sudoeste Bonaerense queda situado en un área en la que se espera entre uno y 10 centímetros de nieve.

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Ya para la segunda parte del período, en nuestra región se aguardan lluvias de hasta 25 milímetros de acumulado, con temperaturas mínimas que oscilarían entre los 0ºC y 5ºC, con heladas puntuales.

“Las zonas serranas de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C generales”, señala el informe de la Bolsa porteña.

A mediados de junio, la nieve ya fue protagonista en nuestra región. El sábado 13 de junio, las cumbres del sistema de Ventania amanecieron este sábado cubiertas de blanco, generando un paisaje inigualable que fue disfrutado por miles de turistas de toda la región.