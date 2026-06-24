La sorpresa del plantel y el agradecimiento de Messi: "Es hermoso competir sabiendo que los tengo al lado"

Día de festejos en la concentración de la Selección. Foto: AFA

Lionel Messi publicó un video y unas palabras de agradecimiento, en el cierre del día en el que celebró su cumpleaños 39 mientras disputa el Mundial 2026.

En las imágenes que posteó el capitán argentino en su cuenta se ve la intimidad del plantel en la concentración y la sorpresa que le dieron todos los jugadores, luciendo una particular la remera.

Todos los jugadores del equipo se pusieron una camiseta que mostraba en el frente una foto de cada uno de ellos con Messi.

Lautaro, por ejemplo, mostró una foto con el 10 y la Copa del Mundo en los festejos de Qatar 2022.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Detrás de la misma había una frase de agradecimiento:

Además, Leo les agradeció a su compañeros y también a todos los que lo saludaron por su cumpleaños.

Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más.



Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes.



Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado.



¡Gracias, abrazo grande!