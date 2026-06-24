A puro swing: se viene la segunda edición de la "Semana del Jazz" en Bahía
Con conciertos de artistas locales y nacionales, la ciudad será sede del encuentro, que se desarrollará entre el 28 de junio y el 5 de julio.
Entre el 28 de junio y el 5 de julio, Bahía Blanca será sede de una nueva edición de la Semana del Jazz, con la presentación de artistas locales y nacionales.
Habrá una serie de conciertos en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Avenida Colón 31)
Además, OAS presentará el 4 del próximo mes una función especial en el Teatro Gran Plaza (las entradas pueden adquirse por ticketera o boletería del teatro ubicado en Alsina 170).
Asimismo, durante toda la Semana del Jazz se desarrollará un Circuito de Bares de la ciudad con presentaciones en vivo de bandas locales.
En referencia a este propuesta, Gustavo Kamerbeek, director del Teatro Municipal, indicó que “para nosotros es muy importante pensar una semana destinada exclusivamente a un género musical”.
“Esto nos da la posibilidad de poner en valor al jazz en la ciudad y, sobre todo, a los artistas locales que siempre vienen trabajando con mucha dedicación; nos parece que es un momento de ponerlos en relieve en conciertos gratuitos para que la gente pueda ir, pueda llegar a la sala y pueda disfrutar de una buena propuesta cultural”, agregó.
La grilla
28 de junio a las 20.00: DÚO GUIDI – BEARZATTI.
30 de junio a las 20.00: MANUEL ARISTARÁN TRIO + MATÍAS MORELLI Y LOS PLECTROS.
1 de julio a las 20.00: VIENTO SUR JAZZ BAND + CHIQUIBUM HOT JAZZ.
2 de julio a las 20.00: IN GRAVIS + COOL DUMOND.
5 de julio a las 20.00: SUPERNOVA JAZZ TRÍO.
Las entradas -gratuitas y con cupos limitados- podrán reservarse a través de la web del Teatro Municipal.