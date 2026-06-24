A puro swing: se viene la segunda edición de la "Semana del Jazz" en Bahía

Entre el 28 de junio y el 5 de julio, Bahía Blanca será sede de una nueva edición de la Semana del Jazz, con la presentación de artistas locales y nacionales.

Habrá una serie de conciertos en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Avenida Colón 31)

Además, OAS presentará el 4 del próximo mes una función especial en el Teatro Gran Plaza (las entradas pueden adquirse por ticketera o boletería del teatro ubicado en Alsina 170).

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Asimismo, durante toda la Semana del Jazz se desarrollará un Circuito de Bares de la ciudad con presentaciones en vivo de bandas locales.

En referencia a este propuesta, Gustavo Kamerbeek, director del Teatro Municipal, indicó que “para nosotros es muy importante pensar una semana destinada exclusivamente a un género musical”.

“Esto nos da la posibilidad de poner en valor al jazz en la ciudad y, sobre todo, a los artistas locales que siempre vienen trabajando con mucha dedicación; nos parece que es un momento de ponerlos en relieve en conciertos gratuitos para que la gente pueda ir, pueda llegar a la sala y pueda disfrutar de una buena propuesta cultural”, agregó.

La grilla

28 de junio a las 20.00: DÚO GUIDI – BEARZATTI.

30 de junio a las 20.00: MANUEL ARISTARÁN TRIO + MATÍAS MORELLI Y LOS PLECTROS.

1 de julio a las 20.00: VIENTO SUR JAZZ BAND + CHIQUIBUM HOT JAZZ.

2 de julio a las 20.00: IN GRAVIS + COOL DUMOND.

5 de julio a las 20.00: SUPERNOVA JAZZ TRÍO.

Las entradas -gratuitas y con cupos limitados- podrán reservarse a través de la web del Teatro Municipal.