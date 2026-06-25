Femenino: Villa Mitre fue "Leal" y se ganó otra oportunidad frente a 9 de Julio

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre logró ganarle a 9 de Julio por primera vez en la temporada, 53 a 48, después de tres derrotas (dos en fase regular y el primero de la serie), al disputarse el segundo juego correspondiente a las semifinales de la Liga Bahiense del Oro Femenina, "Viviana Albizu".

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De esta manera, Bahiense del Norte, el primer clasificado a la final tras eliminar a Estudiantes (2-0), deberá aguardar al ganador del tercer juego.

Isabella Larrasolo ataca a Ailín Larrosa.

El local tuvo la mejor versión de Marianella Leal, que terminó con 22 puntos, desglosados en 1-2 en triples 5-6 en dobles y 9-9 en libres, y recibiendo siete faltas.

El primer tiempo estuvo bien repartido, quedando el cuarto inicial para la Villa, 15-7 y el segundo imponiéndose la visita, 16-7.

En el tercero prácticamente no se sacaron diferencias y en el último 9 de Julio empató en 46 con 1m25 por jugar.

Tras un triple fallado por Bernardi Marcocci (VM) y otro de Emilia Fernández (9dJ), finalmente Leal respondió con un triple (49-46).

Delfina Álves contra Martina Caputo, Ailín Tellez y Josefina Brossard.

La visita volvió a fallar, Tiziana Giannecchini tomó el segundo rebote consecutivo y Leal recibió falta, convirtiendo ambos libres (51-46).

Tras un tiempo muerto, Larrosa le cometió falta a Delfina Álves da Florencia, quien acortó distancias desde la línea: 51-48.

Y ya contrarreloj. Larrasolo cortó a Leal, quien volvió a encestar los dos libres, decretando el 53-48.

Ailín Larrosa se cubre de Emilia Fernández.

9 de Julio anotó su puntación más baja de la temporada y se repitió el 48 para el perdedor en esta serie, ya que el primero había terminado 59-48 a favor del albiazul.

El equipo que orienta Julián Turcato no contó con Isabella Roldán, Ileana Corvalán y Amparo Althabe, mientras que en el tricolor no jugó Azul Carli.

La síntesis:

Villa Mitre (53): M. Caputo, B. Marcocci (11), A. Larrosa (5), Josefina Brossard (8), M. Tellez (2), fi; Juliana Brossard, M. Leal (22) y T. Giannecchini (5). DT: Giuliano Labrocca.

9 de Julio (48): I. Larrasolo (14), E. Fernández (3), V. Martín (2), I. Sorzini (12), D. Alves (11), fi; A. Maurer (3), M.V. Flores (2), T. Nieva (1) y M. Bussetti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Villa Mitre, 15-7; 22-23 y 37-36.

Arbitros: Juan Agustín Matías, Alberto Arlenghi y Micaela Sanhueza.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: 1-1.