Mundial 2026: hinchas ecuatorianos se enfrentaron a golpes en Times Square durante un banderazo

Los hinchas ecuatorianos, a las piñas. Foto: captura de pantalla.

Un grupo de hinchas de Barcelona SC y Liga Deportiva Universitaria de Quito protagonizó una violenta pelea en Times Square, en pleno corazón de Nueva York, durante un banderazo organizado por la comunidad ecuatoriana.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en medio de una convocatoria que tenía como objetivo reunir a fanáticos del fútbol ecuatoriano en el exterior, pero que terminó desbordándose cuando simpatizantes de ambos clubes comenzaron a intercambiar insultos que rápidamente escalaron a golpes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios involucrados lanzándose trompadas, empujones y patadas en una de las zonas más transitadas del mundo, ante la sorpresa de turistas y transeúntes que presenciaban la escena.

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Según testigos, la tensión venía creciendo desde minutos antes, con cánticos cruzados y provocaciones entre hinchas de ambos equipos, históricos rivales del fútbol ecuatoriano.

La situación obligó a la intervención de la policía de Nueva York, que se hizo presente en el lugar para dispersar a los involucrados y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad, aunque algunos participantes sufrieron golpes leves producto de la pelea. (NA).