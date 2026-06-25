Caso Agostina Vega: amplia su declaración Osvaldo Fassetta y hay hermetismo

Osvaldo Fssetta, uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fssetta, uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, amplia este jueves su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y hay hermetismo sobre qué dirá. La semana pasada sostuvo que es inocente y que las piezas acusatorias no se ajustan a como fueron las cosas.

Eduardo Javier Medina Allende, abogado de Fassetta, confirmó que la citación esta prevista para las 10 y que se espera una extensión de lo mencionado hace una semana, en la que los tres acusados, entre ellos Claudio Barrelier y Soledad Andreani, dijeron no tener relación con el femicidio.

Fassetta residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Es por ese motivo por el que el fiscal acusa a Fassetta y a Andreani por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier por ser autor del homicidio triplemente calificado. (NA)