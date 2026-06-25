Tras los terremotos en Venezuela, buscan a la familia de un futbolista argentino

El futbolista argentino Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela. Foto: NA.

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa horas de extrema angustia en Venezuela, luego de que el edificio donde vivía su familia en Playa Grande, en el estado de La Guaira, se derrumbara tras los devastadores terremotos que sacudieron al país.

El defensor de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, pidió ayuda a través de sus redes sociales para intentar dar con el paradero de su esposa y sus dos hijos.

La mujer fue identificada como Yanina Maranella, mientras que los menores son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

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En medio de la desesperación, Trejo compartió una foto familiar y difundió un mensaje para pedir colaboración en la búsqueda.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

El pedido se viralizó rápidamente entre hinchas, periodistas, clubes y usuarios de redes sociales, en medio de la conmoción que vive Venezuela por el doble sismo.

Según trascendió, Trejo se encontraba en Caracas junto al plantel de Marítimo, ya que su equipo debía disputar un partido de copa local ante Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte.

Mientras tanto, su familia estaba en la zona costera de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por el desastre natural.

Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que provocaron el colapso de edificios, daños graves en infraestructura, interrupciones de servicios y un amplio operativo de rescate.

Las autoridades declararon a La Guaira como zona de desastre, mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los escombros. (NA).