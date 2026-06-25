La vidente que había asegurado una abducción extraterrestre en el partido de Brasil valoró haber “movilizado al mundo entero”

La vidente brasileña Vó Bahiana volvió a mostrarse en redes luego de su predicción fallida, que incluía una abducción extraterrestre en el partido entre Brasil y Escocia que habría involucrado futbolistas y simpatizantes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mujer evitó decir que su visión no se cumplió y puso el foco en la visibilidad que ganó, al destacar que movilizó “al mundo entero”.

Además, la influencer remarcó que su comentario fue replicado en 144 países y 55 idiomas distintos, que fue “uno de los temas más hablados del día” y valoró que permitió la creación de contenido de montones de personas en las redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mujer, cuyo nombre real es Anatercia da Silva Gonçalves, es una popular espiritualista brasileña que cuenta con millones de seguidores en redes sociales y que ganó notoriedad por sus predicciones.

En los últimos días, Vó Bahiana afirmó haber tenido sueños repetidos con una escena de caos durante el partido entre Brasil y Escocia, que se disputará desde las 19.00 de Argentina.

Según su relato, una nave espacial debería haber aparecido sobre el estadio en pleno encuentro y comenzaría a llevarse futbolistas y espectadores.

“Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, había expresado la vidente en uno de los videos que se viralizó en redes sociales, a la vez que dijo que la imagen se le presentó más de una vez y que por eso decidió hacer pública la advertencia.

“Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto”, había afirmado, al explicar que interpretó la supuesta visión como un mensaje espiritual vinculado al partido.

En su predicción, Vó Bahiana mencionó que una nave principal descendería primero sobre el campo de juego y luego aparecería otra de mayor tamaño, que absorbería a cientos de personas presentes en el estadio.

La vidente llegó a hablar de unas 700 personas abducidas y mencionó entre los posibles afectados a figuras de Brasil como Neymar y Vinicius Jr., además de futbolistas escoceses como Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn.

Su relato también incluyó una descripción de supuestos seres extraterrestres de distinto tipo: algunos de aspecto grisáceo y otros con rasgos reptilianos, según la versión difundida por medios internacionales.

La historia generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios mezclaron temor, ironía y memes en la previa de un partido clave para la definición del Grupo C.

La rápida viralización de los videos en las redes sociales cubrieron al partido con un manto de dudas y expectativas, aunque triunfó la racionalidad: al llegar el minuto 38 del segundo tiempo, en el que debería haber aparecido la nave, nada fuera de lo futbolístico ocurrió.

A pesar de la visibilidad festejada por la brasileña, hubo un gran número de ofendidos en los comentarios de su último video, que incluso organizaban reportar masivamente su cuenta por difusión de mentiras. (NA).