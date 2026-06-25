La FIFA aplicó una de las sanciones más duras en la historia de los Mundiales

El momento del terrible golpe del qatarí, que terminó con fractura para el jugador canadiense. Fotos: NA.

La FIFA sancionó con cinco partidos de suspensión al mediocampista qatarí Assim Madibo, luego de la violenta infracción que le provocó una grave lesión al canadiense Ismaël Koné durante el partido que Canadá le ganó 6-0 a Qatar, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

La decisión fue tomada por el Comité Disciplinario del organismo, que consideró la acción como juego brusco grave y aplicó una de las penas más duras del torneo.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Canadá, cuando Madibo llegó tarde, fue inicialmente amonestado y, tras la revisión correspondiente, terminó expulsado con tarjeta roja.

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Koné, mediocampista del seleccionado canadiense, debió abandonar el campo en camilla y luego se confirmó que sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

La lesión generó conmoción inmediata entre sus compañeros, rivales y el público presente, ya que se trató de una de las imágenes más impactantes en lo que va de la Copa del Mundo.

Pese a que Qatar ya quedó eliminado del Mundial, Madibo deberá cumplir la sanción en futuros partidos oficiales de su selección, salvo que prospere una eventual apelación ante los órganos correspondientes de la FIFA.

La sanción de cinco fechas se transformó en una de las más severas aplicadas en la historia reciente de los Mundiales por una infracción dentro del campo de juego.

El caso también tuvo un capítulo posterior fuera de la cancha: Madibo visitó a Koné en el hospital junto a autoridades qataríes, en un gesto de disculpa y acompañamiento tras la grave lesión sufrida por el futbolista canadiense.

Desde Qatar destacaron ese encuentro como una muestra de respeto deportivo, aunque la FIFA avanzó igualmente con una sanción ejemplar por la gravedad de la acción.

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, había logrado ante Qatar una goleada histórica por 6 a 0, aunque el triunfo quedó opacado por la lesión de Koné.

El equipo canadiense siguió adelante en el torneo, mientras que Qatar terminó eliminado tras perder luego ante Bosnia y Herzegovina. (NA).