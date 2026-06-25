¿Habrá clásico? Cuándo podrían enfrentarse Argentina y Brasil

Las selecciones de Argentina y Brasil terminaron la fase de grupos en el primer lugar de sus respectivas zonas y, con el armado del cuadro de las rondas eliminatorias, podrían cruzarse con el transcurso del Mundial 2026.

El elenco argentino y el brasileño tienen probabilidades de enfrentarse en la semifinal, en caso de que ambos superen sus partidos de 16avos, octavos y cuartos de final.

Dicho encuentro se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta.

Este podría ser apenas el segundo enfrentamiento entre ambos en una cita mundialista, con el recordado partido por los octavos de final del Mundial de Italia 1990 como único antecedente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El único antecedente favorece al seleccionado argentino, con el inolvidable triunfo por la mínima en los octavos de final de Italia 1990, con el entrenador Carlos Salvador Bilardo en el banco argentino y el tanto del delantero Claudio Caniggia, luego de la asistencia del astro Diego Armando Maradona.

Además, el enfrentamiento se dio en otros nueve certámenes oficiales. Aunque Brasil lidera el historial por 6-4, la Selección argentina tiene dos triunfos importantes en su haber: ganó en la final de la Copa América 1937 y en la edición de 2021, que se inmortalizó como el primer título de Messi con el representativo nacional, antes de poder imponerse en el Mundial de Qatar 2022.