En el debut del "extraterrestre" Neymar, Brasil goleó a Escocia y se clasificó primera en el Grupo E

Brasil cerró de forma ideal su participación en el Grupo E de la Copa del Mundo: goleó 3-0 a Escocia en Miami, se clasificó a dieciseisavos de final como líder y Neymar tuvo su debut en el torneo.

El conjunto europeo finalizó en la tercera posición con tres puntos y una diferencia de -3 goles, lo cual pareciera muy difícil que le alcance para avanzar a la próxima instancia.

Los de Carlo Ancelotti no dieron lugar a las sorpresas y desde el comienzo aprovecharon las fallas de la defensa rival.

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Así llegó a los siete minutos de juego el primer gol de Vinícius, quien en el cierre de los 45 minutos iniciales amplió la ventaja de cabeza.

Brasil cerró de forma ideal su participación en el Grupo E de la Copa del Mundo: goleó 3-0 a Escocia en Miami, se clasificó a dieciseisavos de final como líder y Neymar tuvo su debut en el torneo.

El conjunto europeo finalizó en la tercera posición con tres puntos y una diferencia de -3 goles, lo cual pareciera muy difícil que le alcance para avanzar a la próxima instancia.

Los de Carlo Ancelotti no dieron lugar a las sorpresas y desde el comienzo aprovecharon las fallas de la defensa rival.

El ingreso de Neymar para hacer su debut en el Mundial.



Así llegó a los siete minutos de juego el primer gol de Vinícius, quien en el cierre de los 45 minutos iniciales amplió la ventaja de cabeza.

Matheus Cunha liquidó el encuentro en el complemento para llevarle tranquilidad a Brasil y permitir a los 75' el ingreso de Neymar para hacer su presentación en el Mundial.

El 10 de Brasil tuvo su chance frente a Escocia.



El pentacampeón jugará los dieciseisavos de final en Houston el lunes próximo a las 14 horas de Argentina frente al segundo del Grupo F: Países Bajos, Japón o Suecia.

Los goles del partido

Vinícius aprovechó un error y abrió el marcador en Miami.



Luego vino la definición de cabeza y doblete de Vini para Brasil.

Matheus Cunha liquidó el encuentro en el complemento para llevarle tranquilidad a Brasil y permitir a los 75 minutos el ingreso de Neymar para hacer su presentación en el Mundial.

El pentacampeón jugará los dieciseisavos de final en Houston el lunes próximo a las 14 horas de Argentina frente al segundo del Grupo F: Países Bajos, Japón o Suecia.