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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 14: se juegan seis partidos y se definen los grupos D, E y F

Tercera y última fecha de la zona.

Se definen hoy tres grupos del Mundial 2026, con seis encuentros que se jugarán entre las 17 y las 23.

Cada zona disputará sus dos juegos de manera simultánea para definir a las posiciones finales de cara a los 16avos de final.

**Grupo E

*Ecuador vs Alemania

-Hora: 17

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

-TV:  TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Curazao vs Costa de Marfil

-Hora: 17

-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

-TV:  Paramount+ y DSports

**Grupo F

*Túnez vs Países Bajos

-Hora: 20

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

-Árbitro: Katia García (México)

-TV:  TV Publica, Paramount+ y DSports

*Japón vs Suecia

-Hora: 20

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

**Grupo F

*Paraguay vs Australia

-Hora: 23

-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)

-Árbitro: Clément Turpin (Francia)

-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Turquía vs Estados Unidos

-Hora: 23

-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)

-Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

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