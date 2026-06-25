Agenda, día 14: se juegan seis partidos y se definen los grupos D, E y F
Tercera y última fecha de la zona.
Se definen hoy tres grupos del Mundial 2026, con seis encuentros que se jugarán entre las 17 y las 23.
Cada zona disputará sus dos juegos de manera simultánea para definir a las posiciones finales de cara a los 16avos de final.
**Grupo E
*Ecuador vs Alemania
-Hora: 17
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Curazao vs Costa de Marfil
-Hora: 17
-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
-Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
-TV: Paramount+ y DSports
**Grupo F
*Túnez vs Países Bajos
-Hora: 20
-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
-Árbitro: Katia García (México)
-TV: TV Publica, Paramount+ y DSports
*Japón vs Suecia
-Hora: 20
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
**Grupo F
*Paraguay vs Australia
-Hora: 23
-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)
-Árbitro: Clément Turpin (Francia)
-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Turquía vs Estados Unidos
-Hora: 23
-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)
-Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports