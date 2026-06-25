¡Semifinales! Napostá-L.N. Alem y Bahiense del Norte-Pueyrredón, los primeros juegos de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la ilusión que genera meterse en la final, esta noche, desde las 21, cuatro equipos empezarán el recorrido de semifinales correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani" que, siendo al mejor de tres, deja poco margen de error.

Llegaron a esta instancia cuatro de los cinco mejores de la fase regular, tras la eliminación de Estrella (el Nº1), a manos de Leandro N. Alem (10º).

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Justamente el verdirrojo ahora tendrá otra dura parada, visitando a Napostá (2º), en el primer juego de la serie.

La otra serie la protagonizarán Bahiense del Norte (3º)-Pueyrredón (4º).

El tricolor es quien llega más descansado de los cuatro, tras barrer a Villa Mitre (6º) hace exactamente una semana.

Los tres restantes necesitaron de un tercer juego para conseguir la clasificación, por lo que vienen de jugar su último partido hace tres días.

Los segundo encuentros -invirtiendo la localía- se disputarán el lunes.

Napostá (2º)-L.N. Alem (10º)

Un importante desafío tendrán Napostá y L.N. Alem en este cruce de semifinales.

El antecedente entre ambos es de la tercera fecha, cuando Napostá se impuso de visita, 67-59, con un segundo cuarto de 15-4.

Germán Andrés, siempre listo para armar el tiro.

De todos modos, es otra realidad respecto de ese partido: Napostá ahora tiene a Ramiro Heinrich y Alem, por su parte, si bien no cuenta con Mirko Cenzual, se alargó con las presencias de Nahuel Amaya, Emilio Giménez y el venezolano Eduardo Ríos.

En el recorrido, Napostá mantuvo su invicto hasta la quinta fecha y ganó ocho de los primeros nueve juegos (88,8% triunfos). Y desde entonces sumó tres victorias en cinco partidos (60%).

En tanto, llega a esta instancia tras eliminar en cuartos a Liniers (2-1), cediendo el primer juego de local.

En esa condición el albiazul acumula 4 triunfos y 3 derrotas, con dos victorias en las últimas cinco presentaciones. Y curiosamente, de visitante es el único invicto del torneo, con 7 festejos.

Alem, por su parte, en las primeras ocho fechas ganó apenas dos partidos y perdió seis (25% triunfos). A partir de ahí sumó seis triunfos y tres derrotas (66,6% victorias).

De visitante, en tanto, logró potenciarse y consiguió cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones: ante Independiente, Pacífico (dos) y Estrella.

Las dos instancias eliminatorias el verdirrojo las pasó ganando 2-1 y cerrándolas de visitante: ante Pacífico (en la reclasificación) y Estrella (en cuartos).

¡Lindo duelo! Jean-Luc Wilson y Valentín Carrizo.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera⁩.

Comisionado técnico: Agustina Borello.

Novedades: el local está con plantel completo y el verdirrojo continúa sin Patricio Zapata, quien el lunes fue operado de meniscos.

Bahiense (3º)-Pueyrredón (4º)

Bahiense del Norte es el equipo que más descansado llega a las semifinales, tras jugar su último partido hace exactamente una semana.

Pueyrredón le ganó a Bahiense en el Palermo, 66-62 en la octava fecha, siendo para Purre la victoria con puntuación más baja.

Lucio Baeza se va consolidando en la conducción.

Bahiense en el Manu Ginóbili ganó cinco partidos y perdió dos. En cuartos el tricolor barrió a Villa Mitre, 2-0 y arrastra cuatro triunfos en fila, tres ante la Villa (se suma el penúltimo último de la fase regular) y otro frente a Pacífico (fecha 11).

En las nueve victorias globales (sobre 13 presentaciones), promedió 83,3 puntos, siendo la última, frente a Villa Mitre, la más baja (72). En las restantes, anotó entre 82 y 92.

En cambio, los cuatro partidos que perdió sumó 73, 67, 62 y 61 (65,7ppj.).

Purre, por su parte, en su casa cosechó seis victorias en siete presentaciones (85,7%) y de visita ganó dos de siete. En esa condición lleva cuatro derrotas consecutivas.

En las últimas nueve presentaciones intercaló cinco triunfos locales y cuatro derrotas visitantes: GL, PV, GL, PV, GL, PV, GL, PV y GL.

"Por acá no pasa". Juan Pedro Hollender choca con Renzi-Alfonso.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo.

Comisionado técnico: Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en el local continúa afuera Tomás Bonivardo (fisura en un pie) y en la visita ayer le infiltraron el tobillo lesionado a Fernando Alfonso, por lo tanto hoy evaluará si está para jugar.