Boca avanza por un delantero que está disputando el Mundial 2026

Boca Juniors se encuentra muy cerca de concretar la incorporación del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, con quien ya existiría un preacuerdo de palabra para sumarse al plantel en el próximo mercado de pases.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atacante, que actualmente pertenece a Tigres de México, se encuentra disputando la Copa del Mundo con la selección de Uruguay, lo que no impidió que las negociaciones con el club argentino avanzaran de manera significativa en los últimos días.

Aguirre, de 29 años, se desempeña como delantero o segunda punta, una característica que seduce al cuerpo técnico de Boca por su versatilidad en el frente de ataque.

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En lo que va del año, el futbolista suma 5 goles en 23 partidos, números que, si bien no son elevados, reflejan su participación constante y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos.

Si bien aún restan detalles para cerrar la operación con Tigres, el acuerdo con el jugador representa un paso clave para que la transferencia se concrete en los próximos días. (NA)