Femicidio de Agostina: detuvieron a la pareja de Barrelier por encubrimiento

La actual pareja de Claudio Barrelier acaba de ser detenida en la provincia de Córdoba acusada del delito de encubrimiento agravado en el caso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega hace más de un mes, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de Marianela Soledad Palmero, pareja del principal acusado y madre de la hija que tiene el ex empleado municipal. Conforme a la información aportada a este medio, la imputación es por el delito de encubrimiento doblemente calificado.

Desde un comienzo de la investigación, sobre todo luego de la detención de Barrelier, se apuntó contra la mujer debido a que convivía con el acusado y en las primeras horas de la pesquisa estaba dentro del domicilio.

Sumado a Palmero, hay otras tres personas detenidas: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Barrelier se encuentra por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), cuyo delito prevé la pena de prisión perpetua, según el Código Penal.

Por su parte, Fassetta y Andreani están sindicados por supuesto encubrimiento agravado, al igual que Palmero.

El hombre de 47 años, que este jueves ampliaba su declaración indagatoria, vivía en la misma casa que Barrelier, a quien conocía desde hacía diez meses, mientras que Soledad es la dueña del Ford Ka negro en el que habría sido trasladada Agostina.

Pero además, era la encargada del bar “Wachitas” -que finalmente fue clausurado tras el escándalo- , donde presuntamente habría prostitución de menores y posibles vínculos con el poder político y policial.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima fue estrangulada y habría sido abusada sexualmente aunque los forenses no pudieron realizarle hisopados como consecuencia del estado general del cadáver, que presentaba un “compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento”. (NA)