El bahiense Federico Elías bajará de la Liga Nacional a la Liga Argentina
El tirador viene de jugar en Unión (Santa Fe).
El bahiense Federico Elías se convirtió en jugador de Quilmes (Mar del Plata), para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina.
A los marplatenses los dirigirá Sebastián Saborido.
El tirador, de 26 años, surgido de Argentino de nuestra ciudad y consolidándose en Napostá, viene de jugar la Liga Nacional por Unión (Santa Fe), promediando 13 minutos; 5,8 puntos con un 36% en dobles y un 33% en triples.
Elías dio el salto de calidad en Bahía Basket, siendo campeón de la Liga de Desarrollo y completando 114 partidos como profesional, convirtiéndose en el máximo anotador de triples de la temporada ´20/´21 con un total de 95 en 37 partidos.
Luego pasó a Instituto de Córdoba, club con el que obtuvo tres títulos (Súper 20 en 2021, Súper Copa del 2022 y la Liga Sudamericana edición 2023).
Más tarde se vinculó a Regatas de Corrientes, en enero del 2024 y la última temporada (2025/2026) defendió los colores de Unión de Santa Fe.