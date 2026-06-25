El bahiense Federico Elías bajará de la Liga Nacional a la Liga Argentina

El bahiense Federico Elías se convirtió en jugador de Quilmes (Mar del Plata), para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina.

A los marplatenses los dirigirá Sebastián Saborido.

El tirador, de 26 años, surgido de Argentino de nuestra ciudad y consolidándose en Napostá, viene de jugar la Liga Nacional por Unión (Santa Fe), promediando 13 minutos; 5,8 puntos con un 36% en dobles y un 33% en triples.

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Elías dio el salto de calidad en Bahía Basket, siendo campeón de la Liga de Desarrollo y completando 114 partidos como profesional, convirtiéndose en el máximo anotador de triples de la temporada ´20/´21 con un total de 95 en 37 partidos.

Luego pasó a Instituto de Córdoba, club con el que obtuvo tres títulos (Súper 20 en 2021, Súper Copa del 2022 y la Liga Sudamericana edición 2023).

Más tarde se vinculó a Regatas de Corrientes, en enero del 2024 y la última temporada (2025/2026) defendió los colores de Unión de Santa Fe.