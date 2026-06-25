Todo ok en Sansinena: el presidente pagó el asado y Manu Stortini festejó el récord que consiguió

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Vos me mandás un mensaje para saber cómo estuvo el asado de anoche, pero tengo algo mucho más importante para decirte: ya me puedo retirar tranquilo, le convertí goles a todos los equipos de la Liga del Sur”.

Manuel Stortini, el fornido y astuto centrodelantero de Sansinena, me sorprendió con la primera respuesta. Y como no quise hacer como algunos pseudoperiodistas que se “mandan” a hacer declaraciones porque el aire es gratis, fui a chequear la información.

“Es cierto, le faltaba Olimpo y el domingo le marcó dos”, me avisó el “hombre datos” de radio LU2, Eduardo “Cocho” López.

“Manu”, que nació el 17 de octubre de 1995 y once años después se fue a vivir definitivamente a General Daniel Cerri, siguió aportando números: “En los 14 años que llevo en Primera división, nunca había jugado en el estadio Carminatti. Debuté y señalé dos goles, uno en cada arco, así que poné que estoy bendecido”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el actual certamen Apertura de la B liguista lleva 10 conquistas, y como lo conozco, sé que está empecinado en llegar, y si puede superar, una marca muy especial en su trayectoria deportiva.

“En la temporada pasada hice 11, aunque en el 2017 llegué a 14 con la camiseta de Sansinena en el torneo Unificado. En ese campeonato estaba muy bien y pesaba casi lo mismo que ahora, cerca de los 120 kilos”, afirmó el que pidió talle especial (XXL) para dos camisetas: la 9 y la 18.

El cocinero oficial del plantel albirrojo lleva disputados 187 en la máxima categoría. Vistió tres camisetas a nivel local: Sansinena (129 partidos y 48 goles), Pacifico de Bahía (46 cotejos y 15 tantos) y La Armonía (12 presencias y 5 anotaciones).

En total acumula 68 goles, y al rival que más amargó fue a Pacífico de Cabildo con 11 puñaladas a la red.

En el campeonato que está por finalizar, el del primer semestre de este 2026, le señaló por duplicado a Olimpo, Rosario, el tifón cabildense y Comercial, y uno a el verde bahiense y Dublin.

“En el último partido ante Olimpo fui capitán por primera vez, así que este año viene saliendo redondito; hay un montón de señales que me quieren decir algo”, actualizó el “Tanque”, pescador y cazador como pocos.

--Perdón, ¿del asado de anoche no vas a decir nada?

--Ahhh sí, lo pagó el presidente (Joaquín Mink) del club, quien lo había prometido si clasificábamos entre los cuatro. No faltó nada, la parrilla estaba completita y la sobremesa fue con cánticos, festejos y algo de pirotecnia. Si la hacemos, la hacemos bien…

--El DT (Leandro Donayevich), ¿saldó la deuda?

--Sí, enseguida que llegó de la semana sabática que se tomó en Brasil, se puso con los 200.000 pesos de multa por perderse los partidos de la primera rueda frente a Tiro y Olimpo.

--¿Abonó en efectivo?

--No, se apareció con un costillar completo. La verdad, cumplió enseguida, no como otros que dan vueltas y no se les cae una moneda.

Mejor lo dejamos ahí…