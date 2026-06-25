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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.501,04 para la venta y de $1.447,85 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,12% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.546,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.530,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.943,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.503,72 (-0,09%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.552,48 (-0,16%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 439 puntos básicos (+0,70%).

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