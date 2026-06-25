Una rotura en una cañería pone en riesgo el abastecimiento de agua en el macrocentro y Pedro Pico

Una pérdida detectada en una cañería de 450 milímetros ubicada en la intersección de Undiano y Brown podría afectar el suministro de agua en sectores del macrocentro y del barrio Pedro Pico, informó ABSA.

Según se indicó, las tareas de reparación están a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), que actualmente trabaja en la obra del Acueducto Brandsen.

Mientras se desarrollan los trabajos para resolver el inconveniente, la prestataria solicitó a los usuarios hacer un uso racional del agua disponible, destinándola únicamente a tareas esenciales y evitando consumos no prioritarios.