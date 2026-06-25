Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Una rotura en una cañería pone en riesgo el abastecimiento de agua en el macrocentro y Pedro Pico

El inconveniente fue detectado en Undiano y Brown. Mientras se desarrollan los trabajos para solucionarlo, ABSA pidió destinar el recurso únicamente a usos esenciales.

Foto: archivo La Nueva.

Una pérdida detectada en una cañería de 450 milímetros ubicada en la intersección de Undiano y Brown podría afectar el suministro de agua en sectores del macrocentro y del barrio Pedro Pico, informó ABSA.

Según se indicó, las tareas de reparación están a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), que actualmente trabaja en la obra del Acueducto Brandsen.

Mientras se desarrollan los trabajos para resolver el inconveniente, la prestataria solicitó a los usuarios hacer un uso racional del agua disponible, destinándola únicamente a tareas esenciales y evitando consumos no prioritarios.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE