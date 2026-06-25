​​​​​Templo Filadelfia: piden penas a 27 personas por una "iglesia" que tuvo sede en Bahía

El allanamiento en Bahía se realizó, de manera simultánea con otros, en mayo de 2019. Foto: archivo La Nueva.

Penas de hasta 24 años de prisión pidieron para 27 integrantes de una presunta asociación ilícita que funcionaba como pantalla detrás de una congregación religiosa llamada Templo Filadelfia que, entre distintos puntos del país, tenía sede en nuestra ciudad.

De hecho, entre los múltiples acusados que en las últimas horas escucharon el alegato del fiscal general Alberto Gentili, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, figuran quienes coordinaban la "iglesia" en Bahía Blanca.

Se imputa a los acusados que, durante casi 5 décadas, coptaron y sometieron a distintas personas vulnerables, entre ellos niños, a explotación laboral y vivir en condiciones de servidumbre.

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En mayo de 2019, cuando la investigación tomó impulso y se registraron las distintas capturas y el rescate de 47 víctimas, se realizó un allanamiento en el templo local, que tenía asiento en la calle El Resero al 600 y se arrestaron a tres personas, además del secuestro de 200 mil pesos, documentación y teléfonos.

Para ese inmueble -así como otras 47 propiedades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos- el fiscal solicitó a la Justicia su decomiso.

Se cree que en nuestro medio la congregación estaba a cargo de Alcides Mora Cáceres, quien se profugó poco antes de los operativos, y de María Luisa Alza y Griselda Noemí Lemos, para quienes el fiscal del conurbano pidió una pena de 18 de prisión.

Para la principal imputada, Eva Petrona Pereyra (82), el fiscal Gentili requirió la pena más alta, de 24 años de prisión.

Los delitos imputados son asociación ilícita, servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, además de abusos sexuales a 4 víctimas

Desde 1972

Templo Filadelfia comenzó a funcionar en 1972 y lo hizo de manera estructurada hasta el 1 de diciembre de 2020. Tenía sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país (entre ellos el de Bahía), así como en Paraguay y Brasil.

Según la investigación, captaban a personas vulnerables bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida, pero luego eran obligadas a trabajar y a entregar sus ingresos económicos.

Las líderes de la organización se atribuían poderes divinos y ser "ungidas de Dios" y las victimas debían limpiar, cocinar y hasta dormir a sus pies.

Imponían la formación de parejas y entre los métodos de castigo existían insultos, golpes, cortes de pelo y hasta aislamiento social.

Gentili, en su alegato, manifestó que el caso reúne manifestaciones de "criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes", con un "control absoluto sobre los cuerpos y las mentes".

El debate, que se inició el 23 de octubre de 2024 y demandó más de 200 testigos, continuará el lunes próximo con el alegato de una de las defensas (con información y fotos de Fiscales.gob.ar).