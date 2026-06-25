Así están las posiciones en todos los grupos de la Copa del Mundo

El técnico Sebastián Beccacece (derecha) y Ecuador tienen la necesidad de avanzar. Foto: "El Día" de Quito.

Comienzan a dibujarse los nombres propios para los 16vos de final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Este jueves habrá seis cotejos correspondientes a los grupos D, E y F, mientras que ya se disputó la fecha 3 en las zonas A, B y C con partidos que permiten ver a los primeros clasificados.

Recordamos que, por un lado, avanzan directo a los 16vos de final los 1º y 2º de cada grupo (24 equipos). También se sumarán a dicha instancia los 8 mejores terceros.

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Así están las posiciones hasta el momento en la Copa del Mundo: